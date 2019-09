Il Giornale | oltraggiare i morti dell’Heysel significa offendere la memoria di Astori

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) La festa del campionato è appena iniziata ma già i cori razzisti e oltraggiosi lo hanno avvelenato, scrive Franco Ordine su Il. Il rischio, a poche ore da Fiorentina-Juventus, è che la partita non sia ricordata per le imprese di Chiesa e/o CR7 ma per gli striscioni o i cori della Fiesole che offendono le 39 vittime dell’Heysel. Commisso ha condannato lo scempio. Barone purtroppo no. Ma la maggioranza dei tifosi della Fiorentina dovrebbe dissociarsi da quelle strofe vergognose. Scrive Ordine “Per rendere la battaglia ancora più efficace, forse basterebbe un intervento di Francesca Fioretti, la dolce compagna di” Davide è considerato qualcosa di più di un grande capitano. E’ piuttosto visto come un intoccabile altare della fede e della passione viola. “Sappiamo che Francesca ha altre ferite non ancora rimarginate, il trattamento ricevuto ...