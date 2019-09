Il Giornale | De Laurentiis ha cominciato l’opera di demolizione di Ancelotti?

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ilparla die De. O meglio, di quella che chiama una prassi del presidente del Napoli, quella di esaltare i suoi eroi – leggi i suoi allenatori – per poi demolirli al momento opportuno. E’ accaduto con Sarri adesso sembra si stia ripetendo con il tecnico di Reggiolo. I calciatori ed allenatori del Napoli spesso si innamorano della città, scrive il quotidiano, si schierano apertamente, si sbilanciano. Lo ha fatto anche, “ultimo di una lunga serie”. “si è messo in gioco ormai più di un anno fa, senza fretta ma con tanta passione: non gli si chiedeva di vincere subito e lui non solo non ha messo pressione ad alcuno per accelerare i tempi, ma anzi ha supportato Dein tutto e per tutto”. L’altro giorno, il tecnico ha sbottato contro le condizioni degli spogliatoi del San Paolo, dicendosi ...