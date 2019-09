Il cinema per mio padre era una preghiera Che durò per tutta la vita

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Davide Brullo Il figlio del grande regista gli ha dedicato un documentario. Frutto di 15 anni di lavoro Escursione in una eredità. Andrej ha il viso ligneo, scolpito con l'accetta da un «folle di Dio». «La sua poesia ha avuto una grande influenza su di me, come la sua poetica». Tarkovskij, il regista di Andrej Rublëv e di Solaris, parla del, Arsenij. Morto trent'anni fa, Arsenij Tarkovskij è sepolto di fianco a Boris Pasternak, ha tenuto il discorso funebre, fermo e straziante - ma che dispiacque a Iosif Brodskij -, sul corpo di Anna Achmatova, è stato l'ultimo disperato amore di Marina Cvetaeva, l'ultimo poeta di una generazione leggendaria. Pare un altro mondo, sussurro. «Lo so. La poetica di mio nonno Arsenij è stata fondamentale per mio, tra di loro c'era un legame artistico molto profondo». Il figlio di Andrej Tarkovskij si chiama come il, in questa ...

team_world : ?Non basta una vita per scordare un attimo? In ANTEPRIMA ESCLUSIVA il poster di un film che ti travolgerà: VICINO… - WeCinema : #EmmaThompson e @mindykaling tornano da domani al cinema con #EPoiCèKatherine, la commedia diretta da #NishaGanatra… - team_world : RT il prossimo tweet per provare a ricevere in regalo il DVD o il Blu-ray di #Alita #AngeloDellaBattaglia disponibi… -