Ikea festeggia trent’anni in Italia celebrando l’importanza del riposo

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 13 settembre 2019) A settembre, il colosso dell’arredamento,i suoi primi 30 anni ine celebradelcon il movimento #SleepPride. Un evento articolato in tre giorni di incontri, talk e attività dedicate al sonno, al benessere e alcome si deve. Cuore della manifestazione, che andrà in scena al Slaone dei Tessuti di Milano, in via San Gregorio 29, è il Nap Bar, uno spazio multi esperienziale, aperto al pubblico, dove sperimentare innovativi consigli e suggerimenti per addormentarsi e partecipare a una serie di workshop firmati dall’azienda svedese per dormire meglio. Tanti e diversi gli appuntamenti: si va dalle sessioni di yoga nidra e di rebirthing, cioè di respirazione, sedute di massaggi rigeneranti e una speciale biblioteca umana dove invece che libri ci saranno attori che, accomodati di fianco agli ospiti, racconteranno rilassanti storie della ...