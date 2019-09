Ig Nobel per la Medicina a ricerca sulla pizza | Se italiana | protegge da malattie e

“La pizza protegge da malattie e morte - purché fatta e mangiata in Italia” : con questa improbabile ricerca va all’Italia l’Ig Nobel per la Medicina : L’Italia vince l’Ig Nobel 2019 per la Medicina per “aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia“, come si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l’Università di Harvard dedicano ogni anno alle ricerche che fanno “ridere ma anche riflettere”. Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da ...

Cottarelli - Zamagni e il Nobel per la Pace Yunus portano ad Assisi la "nuova" economia : Cresce l’attesa per gli incontri che si terranno martedì 3 settembre su economia e futuro sostenibile per l’evento Percorsi Assisi. Saranno l’economista Carlo Cottarelli, il premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, e il Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Stefano Zamagni, i relattori di spicco di questo evento.Nella Basilica Superiore di San Francesco, alle ore 21, si terrà la Lectio ...

Alessandro Quasimodo a Modica per ricordare il papà Nobel : Per il 118mo anniversario della nascita di Salvatore Quasimodo, ospite d'eccezione a Modica, il figlio del Nobel, Alessandro

Addio a Kary Banks Mullis - Premio Nobel per la chimica nel 1993 : Scomparso, all’età di 75 anni Kary Banks Mullis, Premio Nobel per la chimica nel 1993 per la scoperta della PCR, Polymerase Chain Reaction: è morto nella sua casa di Newport Beach, in California. L’annuncio è stato dato alla stampa dalla moglie Nancy Cosgrove. Il biochimico ha scoperto il metodo della reazione a catena della polimerasi, per ottenere elevate quantità di DNA partendo da piccole quantità iniziali: consente ...

Per gli allibratori Greta Thunberg è la favorita per il Nobel per la Pace : Greta Thunberg sarebbe la favorita per il premio Nobel per la Pace di quest’anno: lo riporta il quotidiano tedesco Die Welt sulla base di 7 allibratori britannici che accettano scommesse sul riconoscimento norvegese. Le quotazioni danno l’attivista svedese in testa con distacchi crescenti rispetto ad altri candidati di spicco. Ladbrokes già a inizio giugno prevedeva il Nobel a Greta con un 33% delle probabilità e ora promette di ...

Addio a Toni Morrison - prima afroamericana Nobel per la letteratura : «Essere una scrittrice nera non è un brutto posto da cui scrivere. Non limita la mia immaginazione, la espande». Lo diceva Toni Morrison, morta ieri a 88 anni, a New York, per le complicazioni di una polmonite. prima scrittrice afroamericana a vincere il Nobel per la letteratura, è stata una delle penne più potenti della letteratura americana del Novecento. Il suo nome vero era Chloe Anthony Wofford, ed era nata in Ohio, nel 1931, da una ...

Usa - Trump incontra i perseguitati religiosi e fa una gaffe dopo l’altra. E a Nadia Murad : “Perché le hanno dato il Nobel? È incredibile” : Ennesima gaffe di Donald Trump, questa volta nello studio Ovale e con un premio Nobel per la pace, quello che sogna anche lui di poter avere un giorno. “E per quale ragione ti hanno dato il Nobel?“, ha chiesto il presidente a Nadia Murad, ventiseienne attivista yazida per i diritti umani, insignita nel 2018 del premio Nobel per la pace (insieme al medico e attivista congolese Denis Mukwege) per aver denunciato le violenze inflitte ...