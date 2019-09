I ministri europei ora scuotono la Germania

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) In un’Europa con l’economia che non promette bene, all’indomani dell’annuncio di Mario Draghi sul nuovo ‘bazooka’ della Bce per sostenere una ripresa che ancora non si vede, accade ciò che fino a ieri sembrava impossibile: lafinisce sotto accusa. Succede a Helsinki, alle riunioni informali deidelle finanze organizzate per oggi e domani dalla presidenza di turno finlandese. Contro il ministro tedesco Olaf Scholz il coro è unanime: anche laè in recessione, surplus troppo alto, è ora che spendiate di più per la crescita di tutta l’Eurozona.L’Italia, con il suo debito alto e secondo solo a quello greco, esce dal mirino delle prediche per effetto del neonato governo Conte II, che spazza via d’un colpo i timorisu un Belpaese magari guidato da Matteo Salvini e ...

