I 5 film italiani che potrebbero andare agli Oscar 2020

Oscar 2020 - i 5 film italiani candidati : 14.25 Chiuse le candidature per i 5 film che intendono rappresentare l'Italia alla 92esima edizione dei Premi Oscar. Sono 'Martin Eden' di Pietro Marcello, La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi, 'Il primo re' di Matteo Rovere, 'Il traditore' di Marco Bellocchio e 'Il vizio della speranza' di Edoardo De Angelis. Entro il 1 ottobre l'Anica ne sceglierà uno da proporre. Il 13 gennaio si saprà se il film proposto da Anica sarà in ...

Venezia 2019 : due italiani e i film più politici. Questi Leoni volano per davvero : So di dover ringraziare il giurato Paolo Virzì per i premi più belli e più inaspettati di Venezia 76: il premio speciale della Giuria al Franco Maresco di “La Mafia non è più quella di una volta” ( quasi un enigma per gli stranieri); la Coppa Volpi all’Ariane Ascaride di “Gloria Mundi” (che occorre avere il cuore e la testa dalla parte giusta per apprezzare fino in fondo); la Coppa ...

European film Awards 2019 nominations - “La Paranza dei Bambini” - “Il Traditore” - “Fiore Gemello” e “Dafne” film italiani candidati all’Efa 2019 : European film Awards 2019: "Il Traditore", "La Paranza dei bambini", "Fiore Gemello" e "Dafne" candidati italiani alle nominations Quarantasei titoli per trentuno nazioni. L’European film Awards ...

Il Traditore e Martin Eden film italiani al New York Film Festival 2019 : New York Film Festival 2019 presentato il programma della 57esima edizione New York Film Festival 2019, "Martin Eden" e "Il Traditore" i Film ...

Social World film Festival 2019 i vincitori italiani : Joe Capalbo per “Lucania” e “Guarda in alto” miglior regia : Social World Film Festival 2019 vincitori Social World Film Festival 2019: Lucania conquista 3 premi È terminato ieri ...

Cinema 2019. I (primi) 10 film italiani del rientro da non perdere : La commedia all’italiana non va mai in vacanza ed è già pronta a stupire nella nuova stagione, anticipata dalle giornate di Cinema di Riccione, Cinè. La maggior parte dei film in arrivo, infatti, sono brillanti, comici e in alcuni casi surreali. Con le dovute eccezioni, certo. Pierfrancesco Favino, ad esempio, dopo il successo de Il traditore di Marco Bellocchio, torna al biopic con Hammamet e la nuova trasformazione in Bettino Craxi. A ...

Su tre film italiani in concorso a Venezia - due sono napoletani : Su tre film italiani alla Mostra del cinema di Venezia, due hanno Napoli per culla e per sfondo. Lo scrive oggi Il Mattino. Parliamo di “Il sindaco del rione Sanità”, di Mario Martone e di “Martin Eden”, del regista casertano Pietro Marcello. Martone, tra l’altro, torna in concorso a Venezia a un anno da “Capri-Revolution”, un bis che non è da tutti, commenta il quotidiano. Il terzo film italiano in gara ...

Venezia 76 programma - Luca Marinelli - Maresco e Mario Martone tra i film italiani in concorso - Sorrentino e Sollima per le serie sky : Venezia 76 dalla conferenza stampa il programma Dai pronostici alla realtà. Il programma della Mostra d’arte cinematografica di Venezia n. 76 è stato appena presentato al The Space Cinema ...