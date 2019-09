Huawei apre alla vendita di tecnologie 5G ad altre compagnie

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019)potrebbe offrire il proprio know how sulla tecnologia 5G adaziende, che potrebbero quindi verificare eventuali falle nella sicurezza e persino “modificare il codice del software“. E’ la proposta arrivata dall’ad del colosso cinese delle tlc Ren Zhengfei che punta così a rispondere ai timori espressi in Occidente, in primis dagli Usa, sul livello di sicurezza offerto dai prodotti. Gli Stati Uniti e l’Australia hanno vietato alle loro reti di utilizzare le apparecchiaturementre il Regno Unito sta ancora valutando la decisione da adottare. L’accordo consentirebbe insomma aimprese di utilizzare – pagando i diritti – la tecnologiaper realizzare prodotti 5G concorrenti, con un accesso completo ai brevetti, alle licenze, al codice, ai progetti tecnici e alle conoscenze di ingegneria della produzione ...

zazoomnews : Huawei apre a vendita tecnologie 5G ad altre compagnie - #Huawei #vendita #tecnologie #altre - zazoomblog : Huawei apre a vendita tecnologie 5G ad altre compagnie - #Huawei #vendita #tecnologie #altre - Notiziedi_it : Huawei apre a vendita tecnologie 5G ad altre compagnie -