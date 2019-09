HONOR 20 sarà in offerta a 399 euro fino al 30 settembre presso alcuni rivenditori

EMUI 10.0 beta sarà disponibile nel quarto trimestre 2019 per HONOR 20 - 20 Pro e View20 : HONOR ha annunciato ieri che avvierà il programma beta per l'interfaccia EMUI 10.0 (Magic UI 3.0 su alcuni modelli) basata su Android 10 nel quarto trimestre del 2019 per gli utenti globali degli smartphone HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20. L'articolo EMUI 10.0 beta sarà disponibile nel quarto trimestre 2019 per HONOR 20, 20 Pro e View20 proviene da TuttoAndroid.

Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro - che sarà invece destinato a HONOR V30 : Secondo le ultime indiscrezioni Huawei Mate 30 e 30 Pro avranno un normale schermo a 60 Hz: i 90 Hz arriveranno solamente su HONOR V30. L'articolo Niente display a 90 Hz per Huawei Mate 30 e 30 Pro, che sarà invece destinato a HONOR V30 proviene da TuttoAndroid.

Ecco come saranno i prossimi HONOR con fotocamera posteriore tonda : HONOR ha in programma il lancio di due nuovi smartphone top di gamma entro la fine del 2019 e dovrebbero vantare un modulo fotografico circolare L'articolo Ecco come saranno i prossimi HONOR con fotocamera posteriore tonda proviene da TuttoAndroid.

Come sarà EMUI 10 su device Huawei e HONOR? Anticipazioni prima del 9 agosto : Oramai è risaputo che EMUI 10 verrà presentato Come prossima interfaccia proprietaria per telefoni Huawei e Honor il prossimo 9 agosto, in occasione della conferenza sviluppatori organizzata proprio dal produttore in Cina. Mancano pochi giorni all'importante evento, eppure già oggi siamo in grado di fornire qualche dettaglio in più sulla nuova esperienza software prevista, grazie ad alcuni documenti trapelati nel web, di certo destinati ...

Alan Wake e For HONOR saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store ad agosto : E' stato da poco confermato che For Honor ed Alan Wake saranno disponibili gratuitamente dal mese di agosto tramite Epic Games Store, precisamente dal 2 agosto al 9 dello stesso mese.Al momento i due giochi disponibili sono Moonlighter e This War of Mine (che tra l'altro riceverà il suo ultimo DLC il prossimo mese). Questo fa pensare che Epic stia in qualche modo pensando di ampliare l'offerta dei suoi giochi gratis, che passerebbe quindi da ...

Da domani sarà disponibile HONOR 20 Phantom Blue - in Cina : Honor 20 Phantom Blue sarà disponibile da domani in Cina nelle versioni 8-128 GB e 8-256 GB al prezzo rispettivo di 350 euro e 390 euro. L'articolo Da domani sarà disponibile Honor 20 Phantom Blue, in Cina proviene da TuttoAndroid.

HongMeng OS al debutto il 9 agosto : il dispositivo sarà la smart TV di HONOR? : Nelle ultime settimane non c'è stato giorno in cui non si sia parlato di HongMeng OS, il sistema operativo proprietario di casa Huawei, che in molti abbiamo pensato avrebbe potuto sostituire la controparte Android in seguito al ban USA subito dal colosso cinese. Come riportato da 'gizmochina.com', il progetto è ben più ambizioso, visto che l'OS potrebbe essere compatibile con una serie di device, tra cui anche le smart TV. Lo ha confermato il ...