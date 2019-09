Gunny film stasera in tv 13 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 13 settembre 2019)è ilin tv venerdì 132019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Heartbreak RidgeGENERE: DrammaticoANNO: 1986REGIA: Clint Eastwood: Clint Eastwood, Ramón Franco, Boyd Gaines, Moses Gunn, Mike Gomez, Vincent Irizarry, Cohn, Eileen Heckart, Marsha Mason, Tom Villard, Bo Svenson, Mario Van Peebles, Everett McGill, Arlen Dean SnyderDURATA: 131 Minutiin tv:Il non più giovane, ma valoroso, sergente dei Marine Highway (detto) ha alle spalle una dura carriera militare tra Corea e Vietnam ed il suo petto è adorno di medaglie e nastrini. Nel 1983 gli viene il comando di un plotone esploratori dei marine con il compito di trasformare quel ...