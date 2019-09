Gsk per Dynamo Camp | 40 ‘rider’ pedalano da Siena a Verona

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Roma, 13 set. (AdnKronos Salute) – Raccogliere fondi per, il primodi terapia ricreativa in Italia che ospita oltre 1.800 bambini, ragazzi e famiglie che ogni anno recuperano la fiducia nei propri sogni. E’ l’obiettivo di ‘Ride for Joy’, staffetta benefica partita dail 12 settembre e che arriverà ail 16 settembre: 500 chilometri di pedalate lungo l’Italia per oltre 40 rider di GlaxoSmithKline, in sella per un obiettivo speciale.‘Ride for Joy’, la staffetta benefica per i bambini di, alla sua prima edizione, vuole soprattutto raccontare una storia: la storia di una collaborazione di oltre 10 anni con, unicoin Italia strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, la storia di una ...

SaraSenzacca : RT @LorettaChiara: Qualcuno mi tagga il CSM, per gentilezza? No, perché a cosa serve il potere giudiziario se abbiamo Burioni? Affidiamo… - catiadgd : RT @LorettaChiara: Qualcuno mi tagga il CSM, per gentilezza? No, perché a cosa serve il potere giudiziario se abbiamo Burioni? Affidiamo… - Mr_Ozymandias : RT @LorettaChiara: Qualcuno mi tagga il CSM, per gentilezza? No, perché a cosa serve il potere giudiziario se abbiamo Burioni? Affidiamo… -