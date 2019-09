Fonte : quattroruote

(Di venerdì 13 settembre 2019) Laha pianificato investimenti pari adiper creare Car., una nuova unità interna che si occuperà di sviluppoper tutti i modelli del. L'obiettivo è quello di unificare le varie attività separate esistenti oggi, condividendo gli elementi chiave dei 12 marchi sotto l'egida di Wolfsburg e sfruttando le sinergie per migliorare i processi e ridurre i costi. La struttura centralizzata arriverà a contare circa 10.000 sviluppatori.Il sistema operativodebutta sulla ID3. La ID3 presentata al Salone di Francoforte è la prima vettura a utilizzare un nuovo sistema operativo creato internamente dal. La piattaforma sarà aggiornata e integrata in futuro grazie alle nuove risorse per offrire ai clientiservizi legati alla mobilità e semplificare tutte le procedure interne: l'obiettivo è quello di installare ...

Luca_Zunino : #IAA2019 Al Salone di Francoforte il gruppo #Volkswagen è presente non solo come costruttore, ma anche con il suo G… - righettiTW : RT @quattroruote: Il gruppo #Volkswagen ha pianificato sette miliardi di euro di investimenti per la creazione della nuova unità Car Softwa… - dinoadduci : Gruppo Volkswagen - Sette miliardi di euro per i nuovi software -