Governo | Sala | “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di convergenza su

Tasse - stop all’Iva e salario minimo : Governo Conte due - le prime misure : Aspettando la revisione del Patto di stabilità, il primo test per il nuovo esecutivo è la Legge di Bilancio: ecco come si muoverà

Governo - ok a legge sulla rappresentanza sindacale per fissare salario minimo. E taglio del cuneo “tutto a vantaggio dei lavoratori” : Il salario minimo sarà fissato prevedendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Come previsto dall‘articolo 39 della Costituzione, finora inattuato. Una scelta che richiederà, come primo passo, l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale. In parallelo occorre “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Governo Conte 2 - il programma definitivo in 29 punti : dal taglio tasse al salario minimo - al processo per l’autonomia differenziata : Ha preso forma, con una versione definitiva, l’accordo a cui hanno lavorato negli ultimi giorni M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2, la cui lista di ministri è stata appena presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo la bozza di programma in 26 punti, pubblicata ieri sul Blog delle Stelle, è oggi uscita una versione definitiva, alla quale si aggiungono altri tre punti. Il testo è intitolato ...

Roma, 4 set. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è atteso al Quirinale per sciogliere la riserva. La Presidenza della Repubblica ha infatti informato di aver aperto la sala stampa. Il segnale che a partire dalle 15 in poi il premier incaricato potrebbe salire al Colle.

Giuseppe Sala svela il vero obiettivo del Pd : "Quanto deve durare il Governo con il M5s". Capito Mattarella? : "Il governo M5s-Pd? Mi auguro che duri il tempo necessario a eleggere il prossimo presidente della Repubblica": lo ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un'intervista al Corriere della Sera, svelando di fatto il vero obiettivo di una delle più spregiudicate e clamorose operazioni di tras

Governo - diretta. Zingaretti : «Giù le tasse su salari bassi. L'Istat conferma che serve una svolta» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Zingaretti a Conte : «Taglio tasse sui salari medio-bassi». Berlusconi : «Lega ha consegnato l'Italia alla sinistra» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - il programma M5s-Pd : “Taglio del cuneo - salario minimo - revisione concessioni. Investimenti green con più deficit” : Più flessibilità da chiedere alla nuova Commissione europea per “rafforzare la coesione sociale” con Investimenti pubblici in ottica green. Poi il via libera al salario minimo e alla web tax, una nuova legge sul conflitto di interessi, la riforma dei meccanismi di elezione del Csm, una revisione dei decreti sicurezza per andare incontro alle osservazioni arrivate dal Quirinale, il taglio dei parlamentari “nel primo calendario utile della Camera” ...

Governo : Sala - ‘all’Interno mettete un tecnico’ : Milano, 27 ago. (AdnKronos) – “Se il punto delicato è il Ministero dell’Interno mi permetto di avanzare una proposta: metteteci un tecnico, uno bravo e corretto. Poi la politica continuerà a sfidarsi su sicurezza e immigrazione, come da copione”. E’ il suggerimento del sindaco Pd di Milano, Giuseppe Sala, che intervenire su Twitter mentre sono in corso i negoziati (in salita) per un possibile Governo M5S-Pd. ...

Governo : Sala - 'non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo' (2) : (AdnKronos) - "Non voglio essere né pessimista, né ottimista; nella giornata di oggi non sto vedendo grossi passi avanti rispetto a un nuovo Governo, oggi sono un po' perplesso vediamo cosa succede", sottolinea Sala per la prima volta al Meeting di Rimini nella veste di sindaco. Per il primo cittadi

Governo : Sala - 'se deve durare un anno lasciamo perdere' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Se deve essere un Governo da un anno lasciamo perdere, il mio auspicio è che si faccia un Governo e non si vada a votare ma ci devono essere le condizioni e non può essere un contratto scritto in quattro o cinque giorni". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervi