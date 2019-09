Governo | oggi a Palermo prima visita istituzionale del ministro Provenzano

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - oggi consiglio dei ministri alle 9.30 : È prevista per questa mattina alle 9.30 una riunione del consiglio dei ministri. Lo si è appreso da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi...

Governo - nomine dei sottosegretari : notte di trattative - oggi il giuramento : Nel Movimento l’agitazione innescata dal metodo di selezione dei candidati ha generato un clima di mugugni e sospetti

Governo : Bellanova - ‘grazie a Renzi oggi esecutivo e non manifesti elettorali’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Sono vicina a Matteo Renzi ma sono stata valutata per il lavoro svolto. Di un nuovo partito ne discuteremo da qui alla Leopolda, ma qualunque decisione assumeremo non sarà in contrapposizione con il Pd. Ma vorrei ricordare che Matteo Renzi è la persona che ha permesso che oggi in Italia ci sia un Governo anziché i manifesti elettorali”. Così il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova (PD), ...

Conte a Bruxelles : “L’Italia oggi è più forte e con il nuovo Governo avremo ruolo di primo piano in Ue” : “L’Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”. Giuseppe Conte, poco prima di incontrare la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha scritto un post su Facebook per parlare dei prossimi ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Governo incassa la fiducia al Senato - 11 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il Governo incassa la fiducia al Senato. Paolo Gentiloni nuovo commissario UE agli affari economici, 11 settembre 2019,

Governo - Paragone (M5s) si astiene : “Da sovranisti a euristi. Dite che cambierete l’Ue - ma vi ha già corrotto. Oggi flessibilità è solo morfina” : “Da sovranisti si è diventati euristi. Dite che ‘cambierete l’Europa’, ma vi ha già corrotto. Ho la tentazione di votare no alla fiducia, mi asterrò solo per rispetto di chi crede nella rivoluzione della pochette. Io resto nella trincea contro il fanatismo liberista di questa Unione europea”. Così il senatore dei Cinque stelle Gianluigi Paragone, durante il voto di fiducia al Governo Conte 2, a Palazzo Madama. ...

Governo - Cattaneo : “Ricerca sia centrale - ma cambiare regole per evitare fuga cervelli. Oggi idee finanziate a prescindere dal loro valore” : “Un impegno che considero cruciale per dare un futuro di benessere e libertà al paese, è l’investimento in istruzione, cultura e ricerca“. Così la senatrice a vita Elena Cattaneo in aula ha annunciato il suo sì alla fiducia, non “incondizionato”, ma che dipenderà dal merito del provvedimento. “Col mio voto – ha spiegato la senatrice a vita – voglio instaurare un rapporto fiduciario tra Governo e ...

Governo - oggi la parola passa al Senato : Al termine di una lunga giornata, segnata da contestazioni prolungate nell'aula di Montecitorio, il Governo Conte bis ha incassato ieri la fiducia dal primo ramo del parlamento: 343 i sì, 263 i no e tre astenuti. oggi la parola passerà al Senato, dove il Premier Conte non ripeterà il suo discorso come da recente consuetudine. Alle ore 10 inizierà il dibattito e alle 15:30 è in programma la controreplica di Giuseppe Conte. Alle 17, invece, ...

Governo Conte - la Camera vota la fiducia : oggi voto al Senato : La Camera ha votato la fiducia al Governo Conte bis nella serata del 9 settembre, al termine di una lunga giornata in cui il Premier ha presentato davanti ai parlamentari il programma di Governo, e fuori da Montecitorio impazzava la protesta inneggiata da Giorgia Meloni. I sì sono stati 343 i no 263, gli astenuti 3. Una maggioranza più che ampia, dal momento che sarebbero bastati 316 sì. Hanno votato a favore del nuovo esecutivo, come previsto, ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Governo - fiducia tra le tensioni - 10 settembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, martedì 10 settembre 2019: il Governo Conte ottiene la fiducia alla Camera, ma non mancano le tensioni

Governo - prima mossa più posti negli asili nido e rette azzerate per le famiglie con redditi bassi. Oggi solo 1 bimbo su 10 riesce a entrare : La prima mossa del Governo Conte 2 sarà sugli asili nido. “Non possiamo indugiare oltre”, ha scandito il presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera. L’esecutivo giallorosso dunque “si adopererà per finanziare le rette di asili nido e micronidi a favore delle famiglie con redditi bassi e medi dal 2020/2021 e ampliare l’offerta di posti soprattutto al Mezzogiorno”. Una promessa che arriva a due giorni dalla ...

Oggi alla Camera il voto di fiducia per il Governo : Alle 11 le parole del premier. Fuori da Montecitorio la manifestazione organizzata dal leader leghista e dalla Meloni insieme a Giovanni Toti