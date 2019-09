?Governo | nodo sottosegretari | Conte in pressing | oggi consiglio dei ministri alle 9 30

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - domani mattina cdm alle 9.30 : È prevista per domani mattina alle 9.30 una riunione del Consiglio dei ministri. Lo si apprende da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi sottosegretari. La trattativa...

Il nodo rifiuti è la prima mina per il Governo. Caos sui prezzi : L'intesa sui principi di tutela dell'ambiente non elimina il bisogno d'inceneritori: nel Paese è emergenza sui costi di trattamento dell'immondizia

Conte al Quirinale - Governo Pd-M5s/ Lista e giuramento Ministri : resta nodo P.Chigi : Governo Pd-M5s-LeU, Conte verso il Quirinale per scogliere riserva, Lista e giuramento Ministri. resta il nodo P.Chigi tra Premier e 5Stelle

Governo CONTE-2 - PREMIER ATTESO AL COLLE/ Giuramento Ministri M5s-Pd : resta nodo LeU : Conte ATTESO al COLLE per nascita GOVERNO Pd-M5s: resta il 'nodo' LeU, poi il Giuramento dei Ministri forse già nel pomeriggio. Programmi e nomi

Prosegue vertice su squadra Governo - ultimi ritocchi. Nodo sottosegretario alla presidenza : Va avanti da oltre due ore e mezza il vertice tra il premier incaricato Giuseppe Conte, il vicesegretario del Pd Andrea Orlando e Dario Franceschini. Si lavora sulla squadra del nascente governo M5s-Pd che oggi ha ottenuto anche il via libera dagli iscritti alla piattaforma Rousseau. Franceschini sarà il capo delegazione dei ministri dem nel nuovo esecutivo e, a quanto si apprende, ricoprirà l'incarico di ministro della Difesa, mentre al capo ...

Governo - c'è la legge elettorale - resta il nodo sicurezza : per la manovra maxi-dote da 20 miliardi : ROMA Sbloccato il nodo politico con la rinuncia di Luigi Di Maio alla vice presidenza del Consiglio, anche la strada per l'accordo sul programma appare ora in discesa. Anche se ieri il vertice...

Sciolto nodo vicepremier - Conte lavora a squadra di Governo. Scalpitano i tecnici : Sciolto il nodo dei vice premier, con il passo indietro di Luigi Di Maio dopo quello di Dario Franceschini, la discussione per la composizione del nuovo governo entra nel vivo. "Sino ad ora, tutto era bloccato da Di Maio. Ora, finalmente, possiamo entrare nel merito", spiega uno dei parlamentari che segue più da vicino la 'pratica'. "Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità ...

Governo - in corso a Roma vertice M5S decisivo : il nodo Di Maio vicepremier : È in corso un vertice del M5S con Luigi Di Maio. Il summit si sta svolgendo in una casa privata nel centro di Roma. Partecipano all'incontro anche i capigruppo Francesco D'Uva e...

Totonomi ministri Governo Pd-M5s - Conte premier/ Nodo Di Maio : tecnico Mef - Interni.. : Totonomi ministri e premier del Governo Pd-M5s: Conte confermato, Nodo Di Maio e vicepremier. tecnico al Mef, agli Interni si parla di Gabrielli

CONTE DA MATTARELLA : MANDATO DA PREMIER/ Diretta Governo Pd-M5s : nodo Rousseau : Governo Pd-M5s, CONTE da MATTARELLA per ricevere l'incarico di PREMIER: Diretta video, stilati i tempi per la lista dei Ministri, resta il nodo Rousseau

Governo - l'ipotesi di azzerare i vice : resta il nodo Di Maio che rischia anche la Difesa : ROMA Lo stato maggiore grillino resiste. Vuole Di Maio vicepremier e con un ministero di peso, ma la battaglia del leader grillino comincia a farsi talmente disperata che non sono esclusi colpi di...

Governo - la diretta – Conte alle 9.30 da Mattarella per ricevere l’incarico : il primo compito sarà scogliere il nodo della vicepresidenza : È il giorno di Giuseppe Conte. alle 9.30 è convocato al Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo Governo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd. All’ultimo giorno di consultazioni, Cinquestelle e democratici hanno trovato l’accordo, con il segretario Pd Nicola Zingaretti che per primo ha informato il Capo dello Stato di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Governo - il nodo vicepremier M5s : Di Maio insiste - ma il Movimento non è compatto. La decisione spetterà a Conte : “Pensino alle soluzioni, non solo a colpire me”. Luigi Di Maio non cede: se il nuovo Governo deve nascere, non basta che ci sia Giuseppe Conte come premier, è la sua richiesta, ma proprio lui deve essere il vice. Sono ore di trattative e contatti frenetici tra Pd e M5s: i democratici hanno dato il via libera al nome scelto dal Movimento per guidare l’esecutivo della discontinuità. In cambio però, chiedono garanzie sulla nuova ...

Governo - nuovo incontro Pd-M5S - nodo Di Maio vicepremier : Previsto questa mattina un nuovo incontro tra le delegazioni del Pd e quella del M5S in vista della formazione del nuovo Governo.