Governo | M5s | “Sottosegretari scelti in pochi giorni e già al lavoro | non c’è tempo da

Governo - Zingaretti : “Considero parte della mia squadra anche i ministri M5s” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si rivolge ai ministri del Movimento 5 Stelle cercando una leale e sana collaborazione nel nuovo Governo: "Il Partito Democratico ha una sua rappresentanza nel Governo, ma io giudico nella mia squadra anche i ministri del Movimento 5 Stelle", afferma inviando un segnale distensivo ai neo-alleati.Continua a leggere

Governo : Lazio apripista alleanza Pd-5Stelle - ipotesi 2 tecnici M5S in giunta : Roma, 13 set. (AdnKronos) – La proposta di un’alleanza per le regionali, avanzata da Dario Franceschini e sostenuta da Nicola Zingaretti, è già più che un’ipotesi nella regione guidata dal segretario Pd. Nel Lazio, sin da inizio della legislatura, Pd e M5S hanno stretto un patto programmatico in 7 punti. Un accordo sui temi che è andato avanti con successo in questi mesi. Ora la ‘promozione’ al Governo come ...

Governo - conferme e new entry tra i sottosegretari del M5s : dall’aspirante governatore Cancelleri alla non rieletta Agea : Doveva essere il primo governatore del Movimento 5 stelle. Così non è stato, anche se è il candidato grillino alla presidente di una Regione che è arrivato più vicino alla vittoria. Adesso Giancarlo Cancelleri viene premiato. C’è anche il leader del M5s in Sicilia nella squadra di viceministri e sottosegretari del Governo Conte 2. Cancelleri sarà viceministro alle Infrastrutture. Grillino della prima ora è stato per due volte candidato ...

Governo - Sala : “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di convergenza su tanti temi” : “Un’alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per le elezioni locali? Ci sono molti punti di convergenza su tanti temi”. È il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala, all’indomani della proposta di Dario Franceschini di provare la strada di un’intesa tra le due forze politiche in vista delle Regionali. L'articolo Governo, Sala: “Alleanza M5s-Pd a livello locale? Ci sono molti punti di ...

Governo Conte al completo - decisi i 42 sottosegretari : metà sono M5s : sono stati scelti i 42 sottosegretari: 21 ai 5 stelle, 18 al Pd, 2 a LeU e uno al Maie. Sei viceministri saranno...

**Governo : Salvini - ‘pur di non mollare poltrona - M5S lingua in bocca con Renzi’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Volevano cambiare e poi pur di non mollare la poltrona, i 5 Stelle si sono messi lingua in bocca con Renzi. Ora vogliono vedere che fanno questi? Perché non sono d’accordo su niente”. Lo ha detto Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘pur di non mollare poltrona, M5S lingua in bocca con Renzi’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Pd ci prova : "Con il M5s alle regionali" |Secco no grillino : "Pensiamo al Governo" : I Dem Franceschini e Zingaretti avevano lanciato l'idea "per battere la destra" ma dal Movimento nessuna apertura: "Un'intesa di questo tipo non è in programma"

Neri Marcorè sul Governo M5S-Pd. "In politica meglio mai dire mai. Il dialogo è sempre positivo" : Il consenso, quell’ossessione dei nostri tempi che accompagna e coinvolge tutti noi, grandi e piccoli, famosi e non, attori e politici, cantanti come gente comune. “Mi pare che per acquisire consenso ci sia un appiattimento verso il basso e largo del messaggio politico o artistico”, spiega all’HuffPost Neri Marcorè, attore (ma anche musicista) tra i più apprezzati nel panorama cinematografico e teatrale ...

Cosa pensano reciprocamente gli elettori di Pd e M5s dei nuovi alleati di Governo : Ottenuta la fiducia del Parlamento – prima alla Camera e poi al Senato – il governo Conte bis è entrato ufficialmente in carica “nella pienezza dei suoi poteri”. Già la scorsa settimana avevamo sottolineato come, tra le incognite sulla strada di questo nuovo esecutivo, un ruolo tutt'altro che secondario sia costituito dal sostegno popolare nei confronti dei partiti che formano la nuova maggioranza (M5s e Pd) e dello stesso premier. Per quanto ...

Sondaggi politici - Pd e M5S al Governo piacciono agli elettori - soffre la Lega : Secondo la Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi, i due partiti della maggioranza giallo rossa, Pd e M5S, sono entrambi in crescita: il M5S guadagna 3,4 punti e va al 21%, mentre il Pd sale dello 0,8, e si porta al 22,5%. Emorragia di consensi per il Carroccio: è al 32,2%, e perde quindi 4,6 punti.Continua a leggere

Laura Castelli spunta anche nel nuovo Governo M5s-Pd : dove la vogliono piazzare i giallorossi : In 200 per soli 42 posti. E così incomincia la corsa alla poltrona del sottogoverno del bis-Conte. Fioccano nel Pd e nel Movimento 5 Stelle le autocandidature, mentre il premier ha detto chiaramente di "voler fare in fretta". "Noi ci siamo, il problema è del M5S: è esploso" fanno sapere dal Nazareno

Governo - sondaggi : Lega 33% - Pd 23% - M5S 19%. Conte leader che riscuote più fiducia : È Giuseppe Conte il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia. A dirlo è un sondaggio condotto da Emg Acqua per la trasmissione di Rai3 Agorà, secondo il quale il 43% degli...

SONDAGGI POLITICI/ Cdx unito batte Governo Pd-M5s : Salvini al 41% e Conte.. : Intenzioni di voto e SONDAGGI POLITICI: il nodo Europa per la Lega, al 33,3%,. Salvini al 41% ma resta problema unità Centrodestra vs il Governo Pd-M5s

