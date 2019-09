Governo | Gelmini | ‘da Berlusconi e Salvini possibile nuovo inizio’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Roma, 13 set. (AdnKronos) – ‘L’incontro fradi oggi può rappresentare uninizio per ricostruire un centro-destra plurale e coeso. Gli obiettivi sono comuni: sostituire ildi minoranza delle tre sinistre, con un esecutivo espressione della maggioranza del Paese ‘che è largamente di centro-destra’ e vincere le prossime elezioni regionali”. Lo afferma Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera.“Per far questo -aggiunge- occorre guardare avanti e pensare ad un progetto per l’Italia, senza pretese di autosufficienza e con il rispetto delle diverse anime della coalizione, come avviene nelle Regioni e nei Comuni in cui governiamo insieme. è evidente che a questo primo importante passo ne dovranno seguire altri, in Parlamento come nel Paese e Forza Italia è pronta a fare la sua parte ad ogni ...

