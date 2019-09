Governo : Cancelleri - ‘mi sono dimesso dall’Ars - emozionato per nuova avventura’ : Palermo, 13 set. (AdnKronos) – “Ho presentato oggi stesso le dimissioni dalla carica di deputato all’Ars, cosa che comporterà, di conseguenza, le dimissioni dalla carica di vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. emozionato e carico per questa nuova avventura”. Così, il neo viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri postando una foto mentre firma le sue dimissioni.L'articolo Governo: ...

Governo - conferme e new entry tra i sottosegretari del M5s : dall’aspirante governatore Cancelleri alla non rieletta Agea : Doveva essere il primo governatore del Movimento 5 stelle. Così non è stato, anche se è il candidato grillino alla presidente di una Regione che è arrivato più vicino alla vittoria. Adesso Giancarlo Cancelleri viene premiato. C’è anche il leader del M5s in Sicilia nella squadra di viceministri e sottosegretari del Governo Conte 2. Cancelleri sarà viceministro alle Infrastrutture. Grillino della prima ora è stato per due volte candidato ...

Governo : Cancelleri - ‘Lega o Pd non fa differenza - priorità M5S sono gli italiani’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Per me questa esperienza di Governo non ha differenze con quella di un mese fa con la Lega. Certo si tratta di due forze politiche con sensibilità diverse ma ai miei occhi un partito vale l’altro”. Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, commenta con l’Adnkronos la nascita del nuovo Governo giallo-rosso benedetta ieri dal voto sulla piattaforma Rousseau. ...

Governo : Cancelleri (m5S) - ‘voto su Rousseau celebrazione democrazia diretta’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Ho votato. Cosa? Mettiamola così: sono stato fra gli 80mila”. Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, si smarca così dalla domanda sul voto di ieri sulla piattaforma Rousseau con cui il Movimento ha acceso il semaforo verde sull’intesa col Pd per un Conte bis. Il 79,3% degli iscritti ha votato sì (63.146 a favore contro 16488 no), facendo registrare anche un record di votanti: ...

Governo : Cancelleri (M5S) - ‘ancora tutto in divenire’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “In questo momento è ancora tutto in divenire. C’è una trattativa in corso e potremmo tirarci tutta la giornata così come essere pronti fra cinque minuti”. A dirlo all’Adnkronos è Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia e da ieri a Roma a fianco di Luigi Di Maio per seguire le trattative sulla formazione del nuovo esecutivo giallo-rosso. Il nodo da sciogliere in questo momento, ...

Governo : Cancelleri (M5S) - ‘nessun accordo fatto - decisione spetta a elettori on line’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – ‘Nessun accordo è già stato fatto, ci sono trattative in corso sulla base dei 10 punti programmatici annunciati da Luigi Di Maio, ma niente è ancora stato deciso sul futuro del Governo. La decisione vera la prenderete voi col voto on line, preparatevi quindi”. E’ questo il succo di un messaggio indirizzato dal deputato 5stelle all’Ars Giancarlo Cancelleri agli iscritti M5S, attraverso ...

