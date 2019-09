Governo | alle 9 30 il Consiglio dei ministri | attesa la nomina dei sottosegretari

?Governo - nodo sottosegretari : Conte in pressing - oggi consiglio dei ministri alle 9.30 : È prevista per questa mattina alle 9.30 una riunione del consiglio dei ministri. Lo si è appreso da fonti di governo. In Cdm è attesa la nomina dei nuovi...

Governo : fonti - ‘domani Cdm alle 9.30’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – Il Cdm è previsto per domani mattina alle 9 e 30. Si apprende da fonti di Governo. L'articolo Governo: fonti, ‘domani Cdm alle 9.30’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Pd ci prova : "Con il M5s alle regionali" |Secco no grillino : "Pensiamo al Governo" : I Dem Franceschini e Zingaretti avevano lanciato l'idea "per battere la destra" ma dal Movimento nessuna apertura: "Un'intesa di questo tipo non è in programma"

Cosa pensano reciprocamente gli elettori di Pd e M5s dei nuovi alleati di Governo : Ottenuta la fiducia del Parlamento – prima alla Camera e poi al Senato – il governo Conte bis è entrato ufficialmente in carica “nella pienezza dei suoi poteri”. Già la scorsa settimana avevamo sottolineato come, tra le incognite sulla strada di questo nuovo esecutivo, un ruolo tutt'altro che secondario sia costituito dal sostegno popolare nei confronti dei partiti che formano la nuova maggioranza (M5s e Pd) e dello stesso premier. Per quanto ...

Governo : Salvini - 'sfido M5S e Pd ad allearsi in Umbria tanto vinciamo' : Orvieto, 12 set.(AdnKronos) - Se M5S e Pd vogliono allearsi alle Regionali come proposto da Dario Franceschini "lo facciano. Nel nome della poltrona non conoscono vergogna, lo facciano anche in Umbria, li sfido". Lo ha affermato Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto. "Si sono denunci

Governo - il consiglio ironico di Monti a Conte : “Guardi alle opposizioni - io nel 2011 venni sostenuto anche da Meloni e Giorgetti” : “Invito il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a guardare alle opposizioni. Io, per esempio, venni sostenuto per un anno da chi, nel Popolo della Libertà, avrebbe fondato Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni, ndr) e da Giancarlo Giorgetti, che in commissione Bilancio fece un gran lavoro sulla legge costituzionale che introdusse il pareggio di bilancio”. È il consiglio, ironico, che il senatore a vita Mario Monti ha rivolto ...

Fiducia al nuovo Governo - 169 sì al Conte bis sanciscono l'alleanza tra M5s Pd e LeU : A Palazzo Madama servivano 161 sì per ottenere la Fiducia già incassata alla Camera. I dissidenti in casa Pd e 5 stelle...

Governo - alle 18 fiducia in Senato Conte : «Qualcuno fermo a 8 agosto» Salvini : «Voi minoranza del Paese» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Governo ultime notizie : Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi” : Governo ultime notizie: Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi” A Montecitorio, nella giornata del 9 settembre, si è giocata la prima delle due partite sulla fiducia al Governo. I numeri alla Camera sono abbastanza larghi e, di fatto, il risultato non è mai stato in bilico. È stata, però, l’occasione di tornare a vedersi in faccia ed esporre la propria versione dei fatti sulla nuova maggioranza. I deputati leghisti sono stati i più ...

L'alleanza gialloverde condannata dal contratto di Governo - dice Marcucci : “Comunque se dovesse venire meno la logica maggioritaria sarebbe anche naturale se nascessero prospettive politiche diverse, l'importante è che ci sia il sostegno a questo governo sino alla fine della legislatura. Dopodiché non mi risulta una cosa del genere a breve”. Così Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, in un'intervista al Corriere della Sera in edicola che chiede se Renzi farà o meno la scissione a ottobre andandosene così via dal ...

Governo - Molinari (Lega) attacca Conte : “Ci ha detto balle per 14 mesi. Noi eletti e lei no - non accetto lezioni dal M5s” : Durissimo attacco di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega nella Camera dei Deputati, nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Questo Governo giallo-rosso, giallo-fucsia o franco-tedesco – esordisce – nasce perché i partiti che hanno perso tutte le elezioni nell’ultimo anno e mezzo hanno una paura tremenda di confrontarsi con gli elettori. Sul perché la Lega abbia aperto la crisi, lei, presidente ...

Governo : Conte a Lega - ‘con alleanze europee non mi avete aiutato’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Anche con le alleanze in Europa non mi avete aiutato per niente…”. Il premier Giuseppe Conte si rivolge così alla Lega in aula alla Camera. L'articolo Governo: Conte a Lega, ‘con alleanze europee non mi avete aiutato’ sembra essere il primo su CalcioWeb.