Governo | 42 sottosegretari tra cui 10 viceministri | tutti i nomi

Governo - conferme e new entry tra i sottosegretari del M5s : dall’aspirante governatore Cancelleri alla non rieletta Agea : Doveva essere il primo governatore del Movimento 5 stelle. Così non è stato, anche se è il candidato grillino alla presidente di una Regione che è arrivato più vicino alla vittoria. Adesso Giancarlo Cancelleri viene premiato. C’è anche il leader del M5s in Sicilia nella squadra di viceministri e sottosegretari del Governo Conte 2. Cancelleri sarà viceministro alle Infrastrutture. Grillino della prima ora è stato per due volte candidato ...