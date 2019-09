Golf | Solheim Cup 2019 | ottima Europa dopo la prima giornata | avanti 4 5-3 5 sugli Stati

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Si sono disputati quest’oggi i primi fourball e foursome dellaCup, la competizione che, al femminile, è omologa della Ryder Cup con la sfida traUniti. Molto bene la formazione del Vecchio Continente, capace di guidare per 4.5-3.5la, un fatto che sembrava difficile da pronosticare. Nella mattina, i foursome hanno regalato delle notevoli sorprese: le quattro coppie europee, mai come quest’anno con un ranking mondiale tanto differente (in negativo) da quello delle americane, hanno saputo destreggiarsi meglio sul mitico percorso di Gleneagles, in Scozia. In particolare, il capolavoro lo compiono l’inglese Georgia Hall e la francese Celine Boutier, capaci battere per 2&1, comandando quasi sempre, la numero 3 del mondo Lexi Thompson e la numero 33 Brittany Altomare. Vincono sempre per 2&1 anche l’altra inglese ...

