Gli esperti lanciano l’allarme | cocktail di inquinanti nei delfini del Canale della

Corsa alla Luna : cosa sognano Gli esperti? I misteri ancora irrisolti e le future missioni sul satellite : La crescita delle missioni verso la Luna, l’ultima delle quali è stato il fallito alLunaggio della sonda indiana Chandrayaan-2, apre delle trepidanti opportunità scientifiche. Ma quali sono? E la Luna conserva ancora dei misteri? Ecco allora le domande che si pongono gli astronomi e i ricercatori riguardo il nostro unico satellite naturale. Qual è l’origine dell’acqua Lunare? Nell’agosto 2018, lo spettrometro ad infrarossi M3 della NASA ...

Post vacation syndrome? DaGli esperti i consigli per non trasformare in un incubo il rientro in ufficio : Tornare in ufficio dopo una lunga e rilassante vacanza rappresenta per milioni di persone la principale causa di stress e ansia. Il benessere di una passeggiata in riva al mare lascia il Posto alla miriade di e-mail a cui rispondere e al carico di lavoro lasciato in sospeso prima della partenza, causando forte malessere fisico e psicologico. Un quadro clinico fortemente negativo che prende il nome di “Post vacation syndrome” e che secondo ...

Clima - Gli esperti dell’UniBo : “La visibilità è indispensabile per la lotta al cambiamento climatico” : La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri in cui le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè immediatamente riconoscibili come ‘auto ecologiche’. Sono solo due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare ...

A lezione di satelliti con Gli esperti dell’Agenzia spaziale europea : Gli studenti di tutta Europa sono richiamati all’attenzione dall’Esa (european Space Agency): c’è la possibilità di partecipare a un training completamente gratuito per imparare a sviluppare e testare piccoli satelliti, i cosiddetti CubeSats, direttamente con gli esperti di tecnologia e scienze spaziali dell’Agenzia. L’iniziativa, ribattezzata Fly Your Satellite, è alla sua terza edizione e i satelliti prodotti dai ...

L’urina neutralizza il veleno delle meduse? Tra falsi miti e rimedi : Gli esperti fanno chiarezza : Come neutralizzare il veleno delle meduse? Lo si può fare con la pipì? Tra verità e falsi miti, gli esperti fanno chiarezza sul portale ‘Dottore, ma è vero che…?’. “L’idea che L’urina possa neutralizzare l’effetto del veleno delle meduse è diffusa in tutto il mondo, – spiegano gli esperti – soprattutto dopo che, nel 1997, in una puntata della famosissima serie televisiva “Friends”, Chandler ricordò di aver ...

Meteo - arriva l’autunno con grandine e temporali. L’annuncio deGli esperti : Lo avevamo temuto, guardando le nuvole che assiedano il cielo italiano, avevamo provato a non pensarci. L’amare verità, però, è che l’estate è veramente agli sgoccioli. Stando a quanto riportano le ultime previsioni Meteo, infatti, già dal prossimo week end dovrebbe arrivare la prima, grande, svolta autunnale di questo 2019. Un’ondata di maltempo che dovrebbe portare non solo un semplice abbassamento delle temperature. Ma anche temporali, ...

Stromboli - l'allarme deGli esperti : «È massima allerta. Non avvicinatevi» : «È massima allerta» tra i geologi che stanno monitorando l'eruzione del vulcano Stromboli. «I turisti - spiega Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv...

Eruzione Stromboli - Gli esperti : “Tutti gli scenari sono aperti - monitoriamo 24 ore su 24” : “Non abbiamo mai escluso che un’esplosione di questo genere si potesse verificare. Abbiamo presentato alla Protezione Civile uno studio statistico in cui si vede che la probabilità di accadimento entro due mesi, di due eventi parossistici, (il primo c’è stato il 3 luglio e ora questo) ha una percentuale abbastanza elevata”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio Etneo ...

Netflix sta testando le Collezioni di contenuti consiGliati da un team di esperti : Il team di Netflix ha deciso di provare raccolte create da esperti che, proprio come le playlist musicali, offrono selezioni basate su determinati temi L'articolo Netflix sta testando le Collezioni di contenuti consigliati da un team di esperti proviene da TuttoAndroid.

Meteorite sulla Sardegna - Gli esperti : «Esplosione 400 volte maggiore di quella per il Ponte Morandi» : Il Meteorite che nella notte dello scorso 16 agosto ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale e che è stato avvisato in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e...

Ostia - delfino trovato morto su una scoGliera : forse colpito da morbillovirus. Esperti : “Non avvicinatevi” : Dopo i casi che hanno interessato la costa toscana, nella mattina di domenica un delfino morto è stato trovato a Ostia, su una scogliera tra il porto e Fiumara Grande. A renderlo noto è la onlus Oceanomare Delphis, che da tempo cura il progetto dei “Delfini Capitolini”. Gli istituti zooprofilattici di Lazio e Toscana interverranno per comprendere le cause della morte, ma si teme che possa essere causata dal morbillovirus. Non solo, ...

Meteo - è un’estate folle. Gli esperti non hanno dubbi : succederà tra poco : Meteo folle. In arrivo caldo e forti temporali con furiose grandinate. Già da lunedì 19 agosto i termometri inizieranno la loro scalata verso l’alto, toccando subito punte di tutto rispetto su Sardegna, Sicilia e sulle regioni centrali tirreniche, in un contesto stabile e soleggiato. Tuttavia, la fase più acuta del caldo si toccherà tra martedì 20 e giovedì 22, quando tutto il Centro-Sud e le Isole maggiori saranno interessate da un caldo ...

Plastica nella neve dalle Alpi all’Artico : Gli esperti lanciano l’allarme per gli effetti sulla salute : Secondo una ricerca pubblicata su Science Advances, condotta dall’Istituto Alfred Wegener (Germania) e dall’Istituto svizzero di ricerca per la neve e le valanghe, i fiocchi di neve che cadono a terra, dalle Alpi al circolo polare artico, passando per l’Europa continentale, contengono minuscole particelle di Plastica. Le concentrazioni nella neve al Polo Nord (stretto di Fram, al largo della Groenlandia, e isole Svalbard), ...