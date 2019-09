Giornata Europe della Cultura Ebraica | sinagoghe aperte in tutta Italia

Baseball - Europei 2019 : nella prima Giornata Israele sorprende la Repubblica Ceca - rischia la Spagna : prima giornata degli Europei di Baseball 2019 e subito grandi sorprese nelle cinque partite terminate (la sesta, Olanda-Gran Bretagna, è stata sospesa a fine ottavo inning con gli olandesi avanti 10-2). Israele, nella sua gara d’esordio dopo aver passato le qualificazioni, batte la Repubblica Ceca con un 6-1 frutto di quattro punti nel settimo inning: è la principale sorpresa nel girone A, quello di cui l’Italia non fa parte. nella ...

Equitazione - Europei completo 2019 : Italia quarta dopo la prima Giornata di dressage : Iniziano bene gli Europei di completo per l’Italia: a Luhmühlen, in Germania, oggi si è disputata la prima giornata di dressage, e seppur in una classifica molto parziale, e che assumerà connotati più definiti domani, al completamento della prova, gli azzurri si trovano al quarto posto. Molti dei punteggi che al momento risultano validi per la graduatoria potrebbero essere scartati domani, ma allo stato attuale delle cose, grazie al sesto ...

Boxe - Europei femminili 2019 : Irma Testa nei 57 kg completa l’ottima Giornata azzurra e va ai quarti : Dopo le vittorie di Roberta Bonatti e Angela Carini nella sessione pomeridiana, arriva anche quella di Irma Testa negli ottavi dei 57 kg a completare quella che si può legittimamente definire una giornata a tinte azzurre agli Europei femminili di Boxe, in corso di svolgimento ad Alcobendas, comune 15 km a nord di Madrid e che fa parte della sua comunità autonoma. Testa elimina l’ucraina Iuliia Tsyplakova con un verdetto unanime dei giudici ...

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia si prepara per la sfida all’Ucraina - Giornata di vigilia a Lodz. Seconda vittoria nel mirino : giornata di vigilia per l’Italia che domani sera (ore 21.00) scenderà in campo all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare l’Ucraina nel secondo match degli Europei 2019 di Volley femminile. Le azzurre, reduci dall’agevole vittoria sul Portogallo ottenuta ieri pomeriggio, se la dovranno vedere con un avversario oggettivamente modesto e che non dovrebbe creare particolari grattacapi alle vice campionesse del mondo che ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA : quattro azzurri in gara nella prima Giornata di qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che scatteranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 si romperà il ghiaccio con il Boels Prize, al quale prenderà parte Giulia Martinengo Marquet su Casper vd Rode ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : Bollate e Bussolengo ancora in testa dopo la seconda Giornata : Day 2 in quel di Bollate, dove è in corso la European Premiere Cup di Softball 2019, in cui le padrone di casa sono state capaci di proseguire il filotto di vittorie, sconfiggendo 2-1 le francesi del Les Comanches, nel gruppo A, con le svizzere del Barracudas vittoriose 1-0 sulle slovacche del Trnava Panthers, piegate però dalle ceche del Zraloci Ledenic 7-6. Vince ancora anche Bussolengo, per 9-6 sulle olandesi dell’Olympia Haarlem, che ...

Softball - European Premiere Cup 2019 : due vittorie per Bussolengo nella prima Giornata - vince anche Bollate : prima giornata di gare per quanto riguarda la European Premiere Cup di Softball 2019, che in quel di Bollate sta mettendo di fronte i migliori club del Vecchio Continente, con le padrone di casa capaci di iniziare bene il proprio cammino, sconfiggendo 5-2 le ceche del Zraloci Ledenice, dopo aver annichilito anche le svizzere del Barracudas per 12-2, con le elvetiche che però si sono rifatte contro le francesi del Les Comanches, ancora a secco di ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : doppietta tedesca dopo la prima Giornata - Germania in testa alla classifica a squadre : Si è aperta quest’oggi l’edizione 2019 degli Europei di Equitazione, che in quel di Rotterdam (Olanda) hanno visto disputarsi la prima giornata per quanto riguarda la specialità del dressage, nel segno della Germania, con una doppietta nei primi due posti della classifica provvisoria. A guidare la graduatoria troviamo infatti Dorothee Schneider, che in sella a Showtime ha messo in mostra una prova sontuosa, risultando al primo posto ...

Europei Ciclismo 2019 – Il programma dell’ultima Giornata - domenica 11 agosto : c’è la prova in linea maschile elite : Gli Europei di Ciclismo 2019 arrivano all’ultima giornata: il piatto forte del programma di domenica 11 agosto è la prova in linea maschile elite L’ultima giornata degli Europei di Ciclismo 2019 presenta anche la gara più attesa della kermesse: la prova in linea maschile elite. I ciclisti affronteranno un percorso lungo 172.6 km, composto da un primo giro lungo 46 km e 11 giri del circuito finale, lungo 11.5 km. Il percorso non presenta ...

Atletica – Europei a squadre 2019 - gli azzurri sfiorano l’en plein nella prima Giornata di gare : Di dieci atleti impegnati nelle prove di ammissione (gare di sprint e ostacoli), ben nove guadagnano la promozione Un’ottima Italia chiude ad un passo dall’en-plein di qualificati alle finali la prima giornata dei Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia. Di dieci atleti impegnati nelle prove di ammissione (gare di sprint e ostacoli), ben nove guadagnano la promozione. In particolare evidenza Marcell Jacobs nei 100 ...

Tuffi - Europei 2019 : Lorenzo Marsaglia splendido bronzo dal trampolino 1 metro - vince Hausding. Grande Giornata per l’Italia : Due su due. Alla terza giornata è trionfo azzurro, atteso, ma non certo scontato. L‘Italia si è sbloccata agli Europei di Tuffi Kiev 2019 e lo ha fatto alla Grande. Dopo l’oro di Noemi Batki e Chiara Pellacani dalla piattaforma dieci metri synchro, ecco la splendida medaglia di bronzo di Lorenzo Marsaglia dal trampolino 1 metro uomini, agguantata all’ultimo tuffo, senza tremare, dopo una gara splendida e dopo aver vinto ...

Tuffi - Europei 2019 : nella terza Giornata l’Italia cerca la prima medaglia : nella terza giornata degli Europei 2019 di Tuffi l’Italia punta a conquistare la prima medaglia. Una rassegna continentale che finora non ha dato soddisfazioni alla squadra azzurra, che oggi ci proverà nuovamente nel metro maschile e nel sincro femminile dalla piattaforma. Dopo un Mondiale molto deludente, Giovanni Tocci si presenta con tanta voglia di riscatto in questi Europei. Il calabrese difende la medaglia d’argento dello ...

Tuffi - Europei 2019 : la seconda Giornata. L’Italia punta su Noemi Batki ed il sincro Bertocchi-Verzotto : Dopo l’antipasto del Team Event, gli Europei 2019 di Tuffi entrano nel vivo con una seconda giornata che assegna le medaglie della piattaforma femminile e del sincro misto dal trampolino. C’è grande attesa in casa Italia, perchè l’obiettivo della squadra azzurra è di sbloccare immediatamente lo zero dal medagliere. Sale sulla piattaforma, infatti, Noemi Batki, l’unica ad avere già in tasca il pass per le Olimpiadi di ...