Giorgio Mastrota al mio matrimonio con Floribeth non ci sarà Natalia Estrada

Giorgio Mastrota sposa Floribeth Gutierrez (e non inviterà Natalia Estrada) : 55 anni all'anagrafe, Giorgio Mastrota ha annunciato dalle pagine di Oggi che sposerà Floribeth Gutierrez, tra un anno esatto. Ci sposeremo a Bormio, in Comune, nel settembre del 2020. E faremo una festa “montagnigna”, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e bresaola come se piovesse.prosegui la letturaGiorgio Mastrota sposa Floribeth Gutierrez (e non inviterà Natalia Estrada) pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Morta la mamma di Giorgio Mastrota - lui commenta il lutto su IG : 'Riposa in pace' : Il famoso venditore televisivo Giorgio Mastrota ha subito un grave lutto, sua mamma è Morta quest'oggi. A dare l'annuncio ufficiale è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram. L'attore televisivo ha pubblicato un'immagine con uno sfondo azzurro e in basso ha annesso una didascalia che recita così: "Riposa in pace così come hai vissuto mia dolce mamma". Poche parole, ma sicuramente ricche di significato e dolore, che non sono passate ...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada : rapporto cambiato da quando sono diventati nonni : In che rapporti sono oggi Giorgio Mastrota e Natalia Estrada Giorgio Mastrota e Natalia Estrada hanno formato una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. La loro storia d’amore ha fatto sognare tutti i telespettatori negli anni Novanta. Com’è noto, però, il matrimonio tra il re delle televendite e la soubrette è terminato. Ma Mastrota […] L'articolo Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: rapporto cambiato da quando sono ...

