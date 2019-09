Giallo a Roma | diciottenne trovata morta al parco | aveva le mani legate

Roma - infortunio Cengiz Under : i tempi di recupero dell’esterno Giallorosso : Il giocatore turco dovrà rimanere ai box per cinque settimane dopo il problema muscolare accusato con la propria nazionale Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Cengiz Under per almeno cinque settimane, è questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore nella giornata di oggi a Villa Stuart, per definire i tempi di recupero dall’infortunio patito in nazionale. Confermata la lesione al bicipite femorale della coscia ...

Calciomercato Roma News/ Mkhitaryan e Kalinic fanno sognare i Giallorossi! : Calciomercato Roma News, ultime notizie: Mikhitaryan e Kalinic fanno sognare i tifosi giallorossi che vogliono competere per la parte alta della classifica.

Calciomercato Roma – Kalinic in Giallorosso : i dettagli dell’operazione : Kalinic è un giocatore della Roma: il croato in giallorosso prestito fino a giugno 2020 Ultime ore calde per il Calciomercato italiano. Le squadre di Serie A si stanno muovendo per gli ultimi colpacci del mercato estivo. Giornata importante per la Roma, che ha ufficializzato il prestito di Schick al Lipsia, ma anche l’arrivo di Kalinic. Il calciatore croato arriva in prestito dall’Atletico Madrid e sarà un giocatore giallorosso ...

Calciomercato Roma - Mkhitaryan sbarca oggi nella Capitale : definito il suo passaggio in Giallorosso : Il giocatore armeno sbarcherà nella mattinata di oggi in Italia, pronto per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso La Roma ha il suo nuovo esterno d’attacco, si tratta di Henrik Mkhitaryan che questa mattina sbarcherà nella Capitale per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Il giocatore armeno arriva dall’Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto, ...

Calciomercato Roma - pazza idea last minut per Petrachi : i Giallorossi ci provano per Mkhitaryan : Il club giallorosso è vicinissimo a chiudere per l’esterno armeno dell’Arsenal, nottata decisiva per arrivare alla fumata bianca La Roma tenta il colpo Mkhitaryan, il club giallorosso infatti ha intenzione di mettere le mani sull’esterno armeno di proprietà dell’Arsenal. Un possibile colpo last minute per Petrachi, che ha già allacciato i contatti con la società inglese, disposta a privarsi del classe ’89. La ...

La Lazio si ferma ai… pali - Luis Alberto riacciuffa la Roma : Inzaghi annienta Fonseca ma la fortuna sorride ai Giallorossi : Kolarov apre le danze segnando su rigore il vantaggio giallorosso, nella ripresa Luis Alberto rimette le cose a posto fissando il punteggio sull’1-1 Sei pali, due gol e tantissime emozioni. Il derby della Capitale regala sempre spettacolo, ma questa volta non c’è un vincitore. Tra Lazio e Roma finisce 1-1, ma a meritare i tre punti sarebbe stata senza dubbio la squadra di Simone Inzaghi, molto più in palla rispetto a quella di ...

Calciomercato Roma - ecco l’ufficialità : Smalling è un nuovo calciatore Giallorosso : L’AS Roma rende noto di aver acquistato dal Manchester United a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro. “Siamo contenti di aver portato alla Roma un calciatore con l’esperienza internazionale di Smalling”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi. “Siamo certi che sarà utile alla ...

Caso Nkoulou - la Roma risponde al Torino : il duro comunicato del club Giallorosso : “In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata”. E’ questa la dura replica della Roma con una nota sul sito ufficiale del club in risposta al presidente del Torino che ieri aveva detto: “La Roma non può contattare i ...

Roma - serio infortunio per Diego Perotti : l’esterno Giallorosso costretto ad un lungo stop : Il giocatore della Roma ha saltato il match con il Genoa per un serio infortunio che lo costringerà ai box per quasi due mesi Brutte notizie per la Roma dall’infermeria, il club giallorosso infatti dovrà fare a meno di Diego Perotti per un lungo periodo. L’esterno argentino ha saltato la sfida con il Genoa per infortunio, un guaio muscolare analizzato nella giornata di oggi tramite controlli specifici, che hanno dato esiti ...

Roma-Genoa 2-1 La Diretta Dzeko super porta avanti i Giallorossi : La nuova Roma di Paulo Fonseca dà il via al proprio campionato di serie A ospitando allo stadio Olimpico il Genoa dell'ex Andreazzoli. I capitolini partono con l'obiettivo di centrare...

Calciomercato Roma - da Rugani fino a Lovren : tutti i nomi per la difesa Giallorossa : Il club giallorosso continua a cercare un difensore da regalare a Fonseca, sono tanti i profili sulla lista di Petrachi La Roma continua la ricerca di un difensore da regalare a Paulo Fonseca, un tassello importante da aggiungere alla propria batteria di centrali dopo la partenza di Kostas Manolas verso Napoli. LaPresse/Tano Pecoraro La trattativa con la Juventus per Rugani si è improvvisamente arenata, messa in stand-by dalle due società ...

Video/ Arezzo-Roma - 1-3 - : gol e highlights - ultimo test ok per i Giallorossi : Video Arezzo-Roma, risultato finale 1-3,: i gol di Perotti, Dzeko e Kluivert regalano la vittoria ai giallorossi nell'ultima amichevole pre-campionato.

DIRETTA/ Arezzo-Roma - risultato live 1-2 - : Dzeko riporta avanti i Giallorossi : DIRETTA Arezzo-Roma, risultato live 1-2, info streaming video e tv: Dzeko festeggia il rinnovo segnando il gol che sta decidendo l'amichevole.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Giallorossi favoriti per Icardi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei Giallorossi: in pole position per Icardi, Rugani e Lovren per la difesa.