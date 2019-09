GF | Ambra Lombardo | “Con Kikò Nalli mancava l’intimità”

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sandra Rondini L'ex gieffina racconta che a far finire la sua storia consono state la difficoltà di vivere una relazione a distanza e i rari momenti in cui sono riusciti a stare da soli La relazione tra, nata all’interno della Casa del “Grande Fratello”, è giunta al capolinea e l’ex gieffina ha voluto spiegare in una intervista rilasciata al magazine “Nuovo” quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura definitiva e pare che la lontananza e le poche occasioni in cui hanno avuto modo di stare da soli abbiano giocato un ruolo significativo.“Di sicuro la distanza è un elemento da non sottovalutare. Io vivo a Milano e lui a Roma. Chicco è un papà a tempo pieno, i suoi figli sono piccoli e deve stare con loro, per cui fa fatica a trovare momenti per me”, ha dichiarato, spiegando che “questo è stato motivo di ...

