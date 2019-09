Georgia Viero torna in tv | è la nuova conduttrice del Processo del Lunedì

Fonte : ilgiornale

Marco Gentile La showgirl argentina Georgia Viero sarà la punta di diamante del Processo del Lunedì: "Sono felicissima di questa avventura". Georgia Viero è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice argentina che si sta facendo strada sul grande schermo in Italia. La 35enne di Buenos Aires è stata la valletta per tre stagioni, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, del Processo del Lunedì in onda su 7 Gold che riprenderà dopo la pausa per le nazionali il 16 settembre. Accanto a Maurizio Biscardi, padrone di casa del famigerato programma lanciato e ideato dal padre Aldo, ci sarà proprio Georgia Viero promossa ora alla conduzione: "Sono felicissima di questa avventura: porterò con me la preziosa esperienza fatta accanto al grande Aldo Biscardi".

