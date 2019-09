Fridays for Future | anche a Reggio Calabria sciopero per il clima il 27 settembre

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Venerdì 27avrà luogo una manifestazione in occasione del terzoglobale per il, organizzato dal movimento per l’ambiente “for” nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg. “Sono soddisfatto che la mia città aderisca alloglobale che coinvolge i giovani di tutto il mondo e che sia attenta alle questionitiche, oggi particolarmente care alla mia generazione,” chiosa Francesco Nicolò, giovane attivista del movimento. “Mi impressiona vedere come il consumismo sfrenato dell’ultimo secolo, abbia portato il nostro pianeta ad un punto di quasi non ritorno e per questo siamo convinti che i giovani debbano mobilitarsi affinché le istituzioni e i governi mondiali operino nella direzione ecologica di dimezzamento delle emissioni di CO2 entro il 2030 per azzerarle completamente ...

c_appendino : 'Io da sindaca ho messo l'ambiente al centro delle nostre priorità, anche quando questo non ha portato consenso' Or… - ottopagine : Avellino, è Fridays For Future la risposta irpina a Greta #Avellino - Greenreport_it : Fridays For Future Pisa: «Studenti, professori e lavoratori, il 27 settembre scendete in piazza con noi per il futu… -