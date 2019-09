Frank Gehry | la bum bum room | la superbarca ed io

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Los Angeles confidential. Un amico gli fa: sono innamorato cotto e voglio dedicare al mio amore una barca a vela, un regalo unico, solo per lei. Lui,, una leggenda vivente, ogni suo edificio è diventato il simbolo della città (vai al Guggenheim Museum di Bilbao, la Casa Danzante di Praga, la Louis Vuitton Fondation a Parigi, la Walt Disney Concert hall di Los Angeles…). “Ok, ci provo, non ho mai disegnato barche”. Una sola raccomandazione: “Voglio la cabina armatoriale e amatoriale molto speciale. Sarà la nostra bum bum…”. Il progetto visionario parte nei cantieri navali del Maine (East Coast degli Stati Uniti), la barca, una ventina di metri di puro design e di avveniristica tecnologia (stesso software utilizzato in aeronautica) è pronta in tempo record. Si sa, l’amore è impaziente. L’armatore non vede l’ora di acciambellarsi con lei al calar del sole, cullati dalle ...

