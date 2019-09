Francesca Barra parla del figlio perso | “Io e Claudio lo abbiamo visto mentre aveva il

Francesca Barra parla dell'aborto : "È un lutto sottovalutato : io e Claudio avevamo sentito battere il cuore del bimbo" : “Claudio mi ha detto: “Senza di te non ce la posso fare. Sarà una cosa diversa, ma l’affronteremo insieme”, così Francesca Barra racconta le parole del marito Claudio Santamaria, che le ha chiesto di dargli forza e accompagnarlo sul red carpet di Venezia a qualche mese di distanza dalla perdita del figlio che aspettavano.Sono trascorsi tre mesi dall’aborto e Barra ha rilasciato ...

Francesca Barra racconta il dolore dopo l’aborto : “Sono stati mesi duri” : Coraggiosa, eppure fragile, ma soprattutto sincera: Francesca Barra racconta il dolore dopo l’aborto. Lo fa sulla sua pagina Instagram, la stessa in cui, appena tre mesi fa, aveva annunciato che il suo bambino non c’era più. La gioia per una nuova nascita, la vita, nata dall’amore per il marito Claudio Santamaria, che cresce, poi il vuoto e un lutto terribile, che la giornalista ha superato con grande difficoltà. La Barra non ...

Il dolore di Francesca Barra dopo l’aborto : “Un lutto senza fine” : Lo scorso maggio, Francesca Barra ha comunicato una dolorosa notizia. La giornalista aveva perso il bambino che aspettava da Claudio Santamaria. In queste ore, in un lungo post pubblicato su Instagram, ha spiegato che sono stati mesi decisamente duri, avviluppati in un lutto senza fine. Tuttavia, pian piano ha trovato la forza di andare avanti a testa alta.Continua a leggere

Straziante sfogo di Francesca Barra : Un lutto senza fine : A diversi mesi dalla perdita del figlio, Francesca Barra torna a parlare dell'aborto e lo fa su Instagram con un post crudo e senza filtri in cui racconta il suo dramma, riservando però parole di solidarietà alle altre donne Francesca Barra e Claudio Santamaria sono una coppia affiatata e ormai consolidata. Sono recentemente convolati e nozze e quest'anno sembrava potesse dare loro la gioia di un figlio. Il destino prende però spesso strade ...

Francesca Barra - polemica su Nadia Toffa/ Haters 'Non è il momento' - lei 'Scioccata!' : Francesca Barra ricorda Nadia Toffa e l'amica morta di cancro Darinka. Ma scoppia la polemica quando ricorda chi le aveva augurato di morire

“Senza camicia - senza reggiseno”. Francesca Barra - nuda e bellissima. Lo scatto (pazzesco) di suo marito - Claudio Santamaria : La loro è la storia d’amore che ognuno di noi vorrebbe vivere. Parliamo naturalmente dei due piccioncini di Instagram: Francesca Barra e Claudio Santamaria che ancora una volta hanno dato dimostrazione del loro affetto sul social network. Lo fa particolarmente lei, fotografata da lui, in uno scatto a dir poco conturbante. Eccola posare, infatti, semi-nuda, adagiata sul letto, la camicia sbottonata e una mano maliziosa che si muove a coprirle il ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - in arrivo il loro primo libro : Francesca Barra e Claudio Santamaria, in arrivo il loro primo libro L’hanno scritto insieme Francesca Barra e Claudio Santamaria, hanno messo insieme parole e pensieri ed hanno creato il loro primo libro. Il loro primo romanzo La giostra delle anime edito dalla casa editrice Mondadori. Il celebre attore e la famosa giornalista hanno voluto mettere […] L'articolo Francesca Barra e Claudio Santamaria, in arrivo il loro primo libro ...