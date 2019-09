Foto con armi e droghe sui telefoni dei killer del carabiniere

Cerciello - trovate impronte di Natale Hjort nel nascondiglio del coltello. Foto di droga e armi sui telefonini : Ci sono le impronte (palmari e digitali) di Christian Gabriel Natale Hjort, accusato di concorso con Finnegan Lee Elder nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello, su uno dei pannelli del...

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Antonella Clerici a Mediaset pubblica una Foto con Gerry Scotti : Antonella Clerici a sorpresa a Mediaset con Gerry Scotti i fan entusiasti: «Cosa bolle in pentola?». La conduttrice ha postato sul suo profilo “Instagram” una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?». Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. E probabilmente la foto ...

Area 51 - arrestati due youtuber : si sono avvicinati alla base militare “degli alieni” con Fotocamere e droni : Due giovani youtuber olandesi sono stati arrestati dalla polizia del Nevada perché si sono introdotti della controversa Area 51, la base dell’Areonautica militare statunitense che, secondo alcune teorie complottiste, custodirebbe al suo interno le prove dell’esistenza degli alieni. Ties Granzier, 20 anni, e Govert Sweep, 21, sono stati avvistati dai sistemi di sorveglianza dei militari mentre con la loro auto erano entrati nella zona ...

Lecce - ai domiciliari fa una festa con i parenti e scatta una Foto : arrestato : I carabinieri della stazione di Surbo, paesino alle porte di Lecce, comunicano di aver arrestato un 20enne, Teodoro Vitale, accusato di aver intrattenuto rapporti personali con persone non conviventi nello stesso nucleo famigliare. Il giovane si trovava infatti agli arresti domiciliari per aver compiuto reati di natura penale. Il soggetto, secondo quanto emerso dall'attività investigativa svolta dai militari dell'Arma, il 21 agosto scorso ...

Apple svela l'iPhone 11 con tre Fotocamere - la novità è il grandangolo : Apple ha svelato i suoi modelli di iPhone 11. Al lancio a Cupertino sono state messe in evidenza le sue fotocamere: rispetto alla versione precedente arriva la seconda fotocamera grandangolare da 12 MegaPixel, oltre al supporto alla riproduzione audio Dolby Atmos. Le fotocamere...

Migliorerà la Fotocamera con l’inaspettata patch per il Samsung Galaxy S8 del 13 settembre : Vanno analizzate anche oggi 13 settembre, con grande attenzione, alcune novità riguardanti il Samsung Galaxy S8. Il motivo? Dopo avervi parlato di una nuova patch durante il mese di agosto con un articolo specifico, oggi abbiamo preso atto di un ulteriore pacchetto software. Si tratta di un aggiornamento dal peso non indifferente, considerando il fatto che è stata superata la soglia dei 500 MB. Ragion per cui non siamo al cospetto del solito ...

Sassari calcio Latte Dolce 2019 2020 – Quattro chiacchiere con il centrocampista Giovanni Piga [Foto] : Giovanni Piga, centrocampista del Sassari calcio Latte Dolce si racconta: «Superare una sconfitta non è mai facile, semplicemente perché perdere non piace a nessuno, tantomeno a chi fa sport e si impegna per ottenere risultati. La sconfitta però, meritata o immeritata che sia, fa purtroppo parte del gioco: noi abbiamo un percorso da seguire, andiamo avanti per la nostra strada e sono sicuro riusciremo ad ottenere qualcosa di importante. ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi - la Foto del bacio conferma il ritorno di fiamma : Tutto è bene quel che finisce bene. Un bacio dato per strada e un verso (“Se sei le stelle io sono la Nasa, prima di tornare a casa… Ti verrò a cercare”) della canzone che Federico Rossi ha scritto per Paola Di Benedetto confermano in maniera definitiva che è ancora amore tra la ex Madre Natura di Ciao Darwin e la metà del duo musicale Benji & Fede. View this post on Instagram Se sei le ...

Astronomia - Hubble offre uno spettacolare ritratto di Saturno con vista sui suoi anelli [Foto e VIDEO] : La Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA ha osservato Saturno il 20 giugno del 2019, quando il pianeta ha compiuto il suo approccio più ravvicinato alla Terra, a circa 1,36 miliardi di chilometri. Da quando è stato lanciato, l’obiettivo di Hubble è stato non solo studiare gli oggetti astronomici distanti, ma anche i pianeti all’interno del nostro sistema solare. Le immagini ad alta risoluzione dei nostri vicini planetari ...