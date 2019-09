Formula 1 - Williams e Mercedes insieme fino al 2025

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 13 settembre 2019) Laha annunciato che continuerà a usare le power unit-Benzalla fine del Mondiale di. Questo accordo a lungo termine mette fine ai rumors di un potenziale passaggio alla motorizzazione Renault, come si è vociferato a lungo durante la pausa estiva. Il team diretto da Clairecontinuerà a produrre anche la trasmissione.dal 2014. Le unità di potenza realizzate a Brixworth dalla-AMG High Performance Powertrain spingono le monoposto delladal 2014, anno in cui la1 ha introdotto l'ibrido. L'originale accordo di fornitura tra le parti sarebbe scaduto al termine del 2021, ma adesso è stato ufficialmente esteso per altre quattro stagioni oltre la naturale scadenza. Il sodalizio ha portato laa due piazzamenti in terza posizione nel campionato costruttori nel 2014 e nel 2015, poi il team ha cominciato a ...

