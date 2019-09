Fiume in piena travolge autobus in Marocco | il bilancio sale a 24 morti

Alluvione in Spagna : 3 vittime - grande paura per la piena del Fiume Segura a Murcia : Sale il bilancio delle vittime della forte ondata di maltempo che da ieri sta martoriando l'area sud-orientale della Spagna. Piogge torrenziali e inondazioni hanno provocato almeno 3 morti. Le...

Fiume in piena travolge autobus : 17 morti e 29 feriti in Marocco : Un Fiume è esondato, travolgendo un bus nel sud-est del Marocco: il bilancio è di almeno 17 morti e 29 feriti. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Map”, i corpi di 6 passeggeri sono stati recuperati poco dopo l’incidente, mentre altri 11 sono stati trovati in seguito, nei pressi di un villaggio nella regione di Errachidia. Proseguono le ricerche per trovare altre potenziali vittime. Non desta preoccupazioni la salute ...

Maltempo a Modica - Fiume in piena in via Circonvallazione Ortisiana : E’ bastata qualche ora di pioggia per trasformare la via Circonvallazione Ortisiana a Modica in un fiume in piena

Michael Owen Fiume in piena - se la prende con tutti : “Capello il peggiore - mi ha rovinato. Beckham infantile” : E’ stato uno degli attaccanti inglesi più prolifici dell’ultimo ventennio, il ‘Golden Boy’ Michael Owen ha smesso con il calcio sei anni fa ma adesso ha scritto la sua autobiografia intitolata ‘Reboot’. Nel libro, così come ripreso da Gazzetta.it, non mancano le stoccate a diversi ex compagni o allenatori. Tra questi, Fabio Capello e David Beckham. “Capello ha finito la mia carriera con la ...

Bologna - Bigon Fiume in piena sul mercato : “Ecco la situazione tra entrate e uscite” : Da piccolo è stato a stretto contatto con Maradona, questo gli è servito molto per le esperienze con Reggina, Napoli, Verona e, dal 2016, Bologna. Riccardo Bigon, seppur giovane, ha più di dieci anni alle spalle come dirigente. Si è raccontato alla Gazzetta dello Sport parlando di quelli che sono stati i colpi più importanti della sua carriera e i ‘granchi’. Ma soprattutto, ha fatto il punto sul mercato dei felsinei tra entrate ...

Maltempo Lombardia - piena improvvisa del Fiume Serio : numerose persone rimaste bloccate : L’improvviso innalzamento delle acque del fiume Serio, a causa delle piogge in alta valle, ha messo in difficoltà vari bagnanti che oggi pomeriggio si trovavano in acqua in vari tratti del fiume e che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, con gommoni, autoscale ed elicottero. A Vertova, in provincia di Bergamo, sono stati recuperati cinque ragazzi rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al fiume. Ad Alzano Lombardo due gruppi di ...

Fiorentina - Commisso solito Fiume in piena : retroscena - spese - guadagni - tutto sulla trattativa d’acquisto dei viola : “Alcuni anni prima avevo tentato di prendere il Milan, poi il Palermo, e così via: la chiamerei rivincita“. A distanza di qualche mese dall’acquisto della Fiorentina, il patron viola Rocco Commisso torna a parlare della trattativa che gli ha permesso di acquistare la società toscana. Queste le sue parole al quotidiano on line lavocedinewyork.com “Il valore della mia impresa Mediacom in questo momento ritengo che sia ...