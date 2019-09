Fiorentina-Juventus | Serie A calcio | programma | orario | tv e streaming Ecco su che

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Torna, dopo la lunga pausa per le Nazionali, il campionato diA di. Inla terza giornata: da ora in poi si andrà avanti senza pause, almeno per un mese. A riaprire ilsarà una sfida non come tutte le altre, molto più sentita, soprattutto in terra toscana: laattende al Franchi la. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte, mentre i campioni d’Italia sono ancora imbattuti e vogliono continuare la striscia di vittorie. Andiamo a scoprire ildell’incontro.2019-2020, terza giornata Sabato 14 settembre Ore 15.00Diretta TV su Sky SportA e Sky Sport (per possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR) Direttasu SkyGo gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

