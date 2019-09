Fiorentina | i convocati per la Juventus e la carica del sindaco Nardella

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) In vista della gara di domani fra, nell’ambiente viola “c’è grande euforia, ma c’è anche molta fiducia. Io penso che questi ragazzi abbiano tutto quello che si possono aspettare da una città e da una tifoseria. Ora sta a loro dimostrarci quanto siano capaci, bravi, e quanto vogliano davvero farci provare delle belle soddisfazioni”. Lo ha detto ilDarioparlando a margine della Festa dell’Unità di Firenze. “Un pronostico per? Non sia mai, sono un po’ scaramantico, non mi permetto” ha aggiunto sorridendo. Sono 23 idal tecnico della, Vincenzo Montella, per la gara contro ladi domani al Franchi. Out due pedine, per motivi diversi. Montella non ha convocato né Marco Benassi né Pedro: il centrocampista non ha recuperato dalla botta al ginocchio ...

DiMarzio : #Juventus, Mandzukic al centro di trattative: perché il croato non è convocato per la gara contro la Fiorentina ? - forumJuventus : ?? I convocati per #FiorentinaJuve ?? C’è Ramsey ?? Out De Sciglio e Mandzukic ?? - DiMarzio : #Juventus, i convocati di #Sarri in vista di #FiorentinaJuve: out #Mandzukic ?? -