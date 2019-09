FIFA 20 Soundtrack | scopri la colonna sonora

FIFA 20 : un'anteprima della soundtrack ufficiale è ora disponibile : Per gli appassionati del titolo calcistico made in EA, è disponibile un assaggio della tracklist ufficiale del gioco. La colonna sonora del gioco è stata svelata oggi, ed include il nuovo singolo di Major Lazer presente nella modalità Volta Football ispirata alla cultura del calcio di strada in ogni angolo del mondo. Ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale EA: Oggi Electronic Arts svela la colonna sonora ufficiale di FIFA 20, che ...