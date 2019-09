Festival dell' Aquila | la curatrice | Io insultata sui social | e i lavoratori non

FeST 2019 - il programma del Festival delle Serie Tv : Un trasloco ed uno sdoppiamento: sono queste le due principali novità della seconda edizione del FeST-Il FeSTival delle Serie Tv che Milano si prepara ad accogliere, all'interno della "Movie Week", dal 20 al 22 settembre 2019. La tre giorni, ideata da Giorgio Viaro e Marina Pierri e realizzato da BDC e Dude, quest'anno si terrà alla Triennale di Milano. Una location affascinante e perfetta per ospitare i panel e le proiezioni previste dal ...

FeST - il Festival delle serie tv dal 20 al 22 settembre a Milano – Il Programma : FeST, il FeSTival delle serie tv a Milano dal 20 al 22 settembre. Ecco il Programma delle anteprime, panel e il Programma industry. Al via tra una settimana, a Triennale Milano, la seconda edizione di FeST – Il FeSTival delle serie Tv. Ideato dai giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro e con il patrocinio del Comune di Milano, l’evento si inserisce nel calendario della Movie Week, kermesse culturale che promuove il mondo del cinema e ...

Il Commissario Ricciardi il 22 settembre alla seconda edizione di FeST il Festival delle serie TV - ospiti Lino Guanciale e il regista Alessandro D’Alatri : Lino Guanciale e Alessandro D'Alatri saranno ospiti domenica 22 settembre alla seconda edizione di FeST il FeSTival delle serie Tv per "Il Commissario Ricciardi" Riprese de Il Commissario Ricciardi al Teatro San Carlo di ...

Il Commissario Ricciardi il 22 settembre al FeST il Festival delle serie TV - ospiti Lino Guanciale e il regista Alessandro D’Alatri : Lino Guanciale e Alessandro D'Alatri saranno ospiti domenica 22 settembre al FeST il FeSTival delle serie Tv per "Il Commissario Ricciardi" Riprese de Il Commissario Ricciardi al Teatro San Carlo di ...

Milano - viaggio nel bunker della fabbrica Breda aperto per il Festival della Biodiversità : “Ospitava i caccia tedeschi - così gli inglesi la bombardarono” : Non appena si scendono i ripidi scalini si rimane sospesi in un limbo d’incredulità e non perché l’atrio sia ricoperto da tappeti rossi ma per l’ambiente angusto, martoriato da impronte di cemento armato. A parte qualche panchina di legno addossata alle pareti, il bunker sotterraneo della fabbrica di Breda, aperto in occasione del Festival della Biodiversità dal 12 al 24 settembre, è completamente spoglio. A rendere il clima ...

Festival dell’Aquila 2019 : Saviano escluso da organizzatori. Le polemiche : Festival dell’Aquila 2019: Saviano escluso da organizzatori. Le polemiche Nel decennale del terremoto che sconvolse L’Aquila, si è sollevato un vespaio di polemiche su uno dei Festival più attesi dell’anno. Finanziato dal Mibac con circa 700.000 euro. La gestione dell’evento è affidata alla Sinfonica abruzzese. La direttrice artistica Silvia Barbagallo – principale responsabile dell’organizzazione del ...

Festival dell’Aquila : è scontro sulla presenza di Saviano e Zerocalcare : Gabriele Laganà Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ricorda alla direttrice dell’evento, Silvia Barbagallo, che i fondi sono gestiti dal Comune e pertanto gli eventi devono essere concordati È scontro totale a L’Aquila tra il sindaco della città abruzzese, Pierluigi Biondi, e la direttrice del “Festival degli incontri” Silvia Barbagallo. Oggetto del contendere è la presenza all’evento, che sarà gestito dal Mibac e ...

Saviano e Zerocalcare invitati al Festival dell'Aquila - no del sindaco : Polemica tra Silvia Barbagallo, direttrice artistica del Festival degli Incontri all'Aquila, e il sindaco della città Pierluigi Biondi. Motivo dello scontro, la presenza in cartellone di Roberto Saviano e Zerocalcare.Barbagallo, no del sindaco a Saviano e Zerocalcare "A poche settimane dall'inaugurazione, il sindaco de L'Aquila Pierluigi Biondi si fa vivo manifestando l'intenzione di voler condizionare il supporto operativo del Comune ...

Saviano e Zeroclacare invitati al Festival dell'Aquila - no del sindaco : Polemica tra Silvia Barbagallo, direttrice artistica del Festival degli Incontri all'Aquila, e il sindaco della città Pierluigi Biondi. Motivo dello scontro, la presenza in cartellone di Roberto Saviano e Zerocalcare.Barbagallo, no del sindaco a Saviano e Zerocalcare "A poche settimane dall'inaugurazione, il sindaco de L'Aquila Pierluigi Biondi si fa vivo manifestando l'intenzione di voler condizionare il supporto operativo del Comune ...

Festival dell'Aquila - il sindaco di Fratelli d'Italia dice no alla presenza di Saviano e Zerocalcare : Botta e risposta tra Silvia Barbagallo, direttrice artistica del Festival degli Incontri all’Aquila, e il sindaco della città Pierluigi Biondi. Motivo dello scontro, la presenza in cartellone di Roberto Saviano e Zerocalcare. Il Festival Internazionale degli Incontri 2019 è nel cartellone di eventi finanziato con 700mila euro dal ministero dei Beni culturali per il decennale del terremoto. Il Festival sarà gestito, ...

Scontro al Festival dell'Aquila sulla presenza di Saviano e Zerocalcare : La direttrice artistica di "Incontri": "Il sindaco di Fratelli d'Italia non li vuole". Biondi: "Il Comune gestisce i soldi del ministero e l'evento deve essere concordato con noi"

Dal primo ottobre parte il Festival delle Città : tra gli ospiti i ministri Catalfo - Bonetti - Gualtieri - Boccia e Bellanova : Le città e i territori protagonisti e motore dello sviluppo dell’Italia ed elemento di coesione sociale: sono questi i temi al centro della prima edizione del ‘Festival delle Città’ in programma a Roma dal 1 al 4 ottobre nel Complesso del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore Lauro, organizzato da Ali, le Autonomie locali.Alle quattro giornate parteciperanno governatori, sindaci, giornalisti, ministri, ...

Personalità della Cultura a Letino - splendido borgo del Matese - al 1° Festival internazionale : Hafez Haidar, Goffredo Palmerini, Tchiffi Zie Jean Cervais, Adolfo Giuliani, Fabio Andreotti tra gli insigniti Immerso nel Parco regionale del

Festival : dal 10 al 13 ottobre 'i fenomeni' dello Sport a Trento (2) : (AdnKronos) - Oltre il calcio, giovedì la grande inaugurazione al Teatro Sociale con Federica Pellegrini, il faccia a faccia con Peter Sagan e l’incontro con i piloti delle Frecce tricolori. Venerdì l'evento 'Milano-Cortina', le nostre Olimpiadi, con i protagonisti dell’impresa – Giovanni Malagò, Ro