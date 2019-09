Ferrara Domani apertura straordinaria dalle 19 | 30 alle 23 | 30

Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2019), sabato 14 settembre, in occasione della fine dell’estate, il Castello Estense, oltre al consueto orario9,3017,30,

LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI IN EMILIA-ROMAGNA! ++ > ore 10.30 Caorso (Piacenza) > ore 15.30 Vignola (Modena) > ore 17… - OreNoYumeNiNaru : Domani torno a casa, non voglio che sia la mia ultima sera qui :( Bologna, Verona e Ferrara mi mancheranno tantissi… - susangalbarini : INVITO in COMMUNITY ARTISTICA CULTURALE Susanna Galbarini Artista *APERTURE SPECIALI CON VISITE GUIDATE AL Castel… -