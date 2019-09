Federica Pellegrini e Matteo Giunta immortalati a un evento | è amore?

Federica Pellegrini conferma la storia con Matteo Giunta : pioggia di like : Federica Pellegrini conferma la storia con Matteo Giunta con una pioggia di like Federica Pellegrini e Matteo Giunta, l’amore decolla. I due si sono fatti immortalare assieme sul red carpet della serata “Meravigliosi”, gala dato dalla Federazione Italiana di nuoto. L’appuntamento è servito per festeggiare e omaggiare i successi dei nuotatori azzurri ai Mondiali. Al […] L'articolo Federica Pellegrini conferma la ...

Federica Pellegrini a Mattarella : “Protegga lo sport - scuola di vita” : Un bellissimo discorso, semplice ma pieno di significato, quello rivolto da Federica Pellegrini al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale gli azzurri che sono stati impegnati ai recenti Mondiali di nuoto, in Corea del Sud. Federica, che a 31 anni continua a vincere e darci emozioni e soddisfazioni, ha sottolineato l’importanza dello sport come scuola formativa per i giovani, in grado di insegnare valori ...

Dalla longevità di Valentino a quella di CR7 - Federica Pellegrini e quella richiesta speciale : “Cristiano - regalami la Champions!” : Federica Pellegrini lancia l’appello a Cristiano Ronaldo: la speciale richiesta della Divina a CR7 Giornata speciale, ieri a Roma, per i medagliati del nuoto azzurro ai Mondiali di Gwangju. Federica Pellegrini e compagni sono stati ricevuti dal Presidente Mattarella, per poi essere protagonisti di una grande festa dal nome #Meravigliosi. A margine dell’evento, la Divina ha avuto modo di parlare di un suo grande idolo, Cristiano ...

Tokyo 2020 - il Cio minaccia di sospendere il Coni : Federica Pellegrini chiede l’aiuto di Mattarella : La nuotatrice italiana ha chiesto al Presidente della Repubblica di difendere lo sport italiano in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 La legge delega potrebbe giocare un brutto scherzetto al Coni, che rischia di essere sospeso dal Cio in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, obbligando così gli atleti italiani a partecipare ai Giochi senza il tricolore. Francesco Ammendola/Ufficio Stampa Quirinale/LaPresseFrancesco_Ammendola Una situazione ...

Nuoto : Caeleb Dressel prenderà parte all’International Swimming League. Federica Pellegrini e tanti campioni al via : Il mondo del Nuoto è ambizioso e pensa in grande. Il focus non sarà solo su Europei, Mondiali e Olimpiadi di Tokyo 2020. Il riferimento è alla ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito di gare totalmente esterno alla Federazione Internazionale. Dopo le Championships Series della FINA, è la volta di questa importante rassegna, creata per garantire agli atleti una competizione di alto livello e con premi ...

Nuoto - Federica Pellegrini candidata al Cio in quota atleti per Tokyo 2020 : arriva la conferma di Malagò : Il numero uno dello sport italiano ha confermato come la Pellegrini concorrerà per diventare membro del CIO in quota atleti in vista di Tokyo 2020 Federica Pellegrini concorrerà per diventare membro del CIO in quota atleti in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Giovanni Malagò ha infatti ufficializzato la candidatura della nuotatrice azzurra. Ottenuto il placet della Giunta Nazionale del CONI, il numero uno dello sport ...

Nuoto - Federica Pellegrini candidata dal CONI al CIO per i Giochi di Tokyo 2020 : Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, passa dalle parole ai fatti, e dopo aver espresso la volontà di candidare Federica Pellegrini al CIO in quota atleti ai Giochi di Tokyo 2020, ottiene il placet della Giunta Nazionale del CONI ed ufficializza la candidatura della nuotatrice italiana. L’ufficialità della scelta arriva dal comunicato del CONI sulla Giunta Nazionale: “E’ stato deciso di candidare Federica Pellegrini qual ...