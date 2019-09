Fascinating è il nuovo inedito dei REM | il ricavato è destinato alla ricostruzione dopo

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Con grande sorpresa su Internet è comparso undei REM con scopri ben precisi: una, questo il titolo del brano, è stato caricato sulla piattaforma Bandcamp per essere ascoltato,diché è possibile acquistarlo al prezzo di 2 dollari che verranno devoluti all'associazione benefica Mercy Corps, che in questi giorni è impegnata alle operazioni di recupero a seguito del violento uragano Dorian che ha colpito le Bahamas. In una nota, la band di Michael Stipe ha comunicato cheha origine nel 2001, quando erano in corso i lavori per l'album Reveal, ma il brano fu scartato per l'eccessiva lunghezza. Successivamente la canzone venne ripresa nel 2004 per essere inserita nel disco Around The Sun, ma anche questa volta fu messa da parte in quanto ritenuta non in linea con le sonorità dell'album. Ciò che sentiamo oggi è l'ultima ...

