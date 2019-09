Fabian Ruiz nel mirino delle big d’Europa Klopp lo studierà al San Paolo

DailyPost : il Liverpool vuole strappare Fabian Ruiz al Napoli : Fabian Ruiz è decisamente il più desiderato e ammirato calciatore del Napoli in questo momento, come dimostrano le parole spese in sua lode da Jorge Valdano e le voci di un interesse del Barcellona verso di lui Non è certo un mistero che il centrocampista acquistato dal Betis si stia rivelando un £giovane di talento”, come lo ha definito Carlo Ancelotti, e che il Napoli sia al lavoro per rinnovare il suo contratto e blindarlo dagli ...

Valdano esalta ancora Fabian Ruiz “lo adoro” : Jorge Valdano, ex allenatore e direttore generale del Real Madrid, ha parlato alla radio spagnola Onda Cero di Neymar. Nonostante il mercato si sia oramai chiuso fa ancora discutere la telenovela a 3 sul passaggio del Brasiliano. Valdano nonostante la stima nel calciatore non avrebbe visto di buon occhio la sua influenza sui giovani del Real “Non mi sarebbe piaciuto se Neymar avesse firmato per il Real Madrid. Vive la professione in modo ...

CorSport : Ancelotti studia la posizione per Fabian Ruiz : Manca poco per il ritorno in campo delle squadra. Il Napoli deve affrontare la Sampdoria per il ritorno in campo al San Paolo, e dopo sarà il turno del Liverpool in Champions Ancelotti deve ancora sciogliere il nodo di chi scenderà in campo per giocare titolare dal momento che ci sono i punti fermi degli infortunati Milik e Insigne. Da tener presenta anche il ritardo di forma di Koulibaly e Allan. Ma la novità secondo il Corriere dello Sport è ...

Barcellona - secondo la stampa spagnola nel mirino c’è Fabian Ruiz : Il “Mundo Deportivo” rilancia l’indiscrezione secondo la quale il Barcellona starebbe lavorando sottotraccia per portare in Spagna il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz già a gennaio. I blaugrana avevano già pensato all’ex Betis Siviglia nella sessione estiva, ma il Napoli ha chiuso ogni porta. I partenopei, che non si vogliono privare del calciatore, lo valutano 60 milioni. Barcellona, clamoroso scenario per ...

Mundo Deportivo : “con Fabian Ruiz il Barcellona non ebbe il coraggio di De Laurentiis - ora costa 60 milioni” : Il Mundo Deportivo dedica una pagina al rimpianto che ora il Barcellona ha per Fabian Ruiz. Il quotidiano tira le orecchie al club blaugrana che aveva da tempo il calciatore spagnolo nel mirino, ma non si è mai mosso prima, lasciando che la quotazione di Fabian crescesse. Il Barcellona – scrive El Mundo Deportivo – monitorava Ruiz già ai tempi del Betis, come tante altre grandi squadre europee, ma nessuno si è mosso quando ...

Rocero su As : é Fabian Ruiz la soluzione per il centrocampo del Real Madrid : Rocero critico su As nei confronti di Zidane che a suo dire ha fatto i propri interessi invece di quelli del Real Madrid lasciando la squadra sguarnita a centrocampo dove ci sono solo 4 uomini. Pertanto, continua Rocero, è chiaro che i Blancos debbano guardare sul mercato per cercare di porre rimedio alla situazione, Ma non richieste improbabili e impossibili come Pogba, è inutile trattare con chi non ha voglia di farlo. Di soluzioni ideali per ...

CorSport : Fabian Ruiz brilla nella nazionale spagnola e il Napoli lavora al suo rinnovo : Fabian Ruiz è diventato un totem per la nazionale spagnola, scrive il Corriere dello Sport. Contro la Romania, il centrocampista del Napoli è stato il migliore in campo. Schierato dal primo minuto. Nel 4-3-3 di Moreno ha giocato da mezzala destra, un ruolo completamente diverso da quello che svolge nel Napoli di Ancelotti, nel cui 4-2-3-1 fa il centrale del tris di trequartisti dietro la punta. I risultati sono stati al di sotto delle ...

Il Mattino : un nuovo assegno in bianco per blindare Fabian Ruiz : Il Napoli non ha intenzione di rischiare di perdere il suo centrocampista e per questo ha cominciato a lavorare per il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz. Come riporta Il Mattino un nuovo vertice fra i dirigenti del club azzurro e l’entourage del giocatore è previsto dopo la gara con il Liverpool, ma c’è già un’intesa di massima per prolungare il contratto di un altro anno e alzare l’ingaggio a 2,5 milioni a stagione, ...

Foto in numeri della prestazione di Fabian Ruiz con la Spagna : Calcio Datato ha pubblicato una breve statistica di numeri riguardanti la prestazione di Fabian Ruiz contro la Romania. Il centrocampista del Napoli, già protagonista dei mondiali con la sua Nazionale, si sta confermando sempre di più una sicurezza e un’arma in più I 90′ di Fabián in Romania: ▪️92 passaggi riusciti (94.8%) ▪️4 passaggi chiave ▪️7 lanci precisi su 7 ▪️4 ...

Clausola Fabian Ruiz – Cifra monstre per bloccare lo spagnolo : Giovanni Scotto, firma de Il Roma, ha sottolineato tramite i suoi profili social alcuni dettagli sul futuro e sulla Clausola sul contratto di Fabian Ruiz. Clausola Fabian Ruiz – Il calciatore ha richiesto l’inserimento della Clausola, pratica consueta in Spagna. Assalto Real Scotto ha rimarcato come l’assalto respinto del Real di Perez sia stato il primo passo verso il gelo tra i due presidenti nell’affare ...

Tuttosport : il Napoli vuole rinnovare in anticipo il contratto con Fabian Ruiz : L’edizione odierna di Tuttosport rivela che il Napoli si sarebbe già mosso per rinnovare il contratto a Fabian Ruiz nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2023. Il club di De Laurentiis infatti non vuole correre il rischio di perdere un gioiello come Fabian ed ha pronto un adeguamento di stipendio per lui che passerebbe dagli attuali 2.5 milioni a stagione a 3.5 annui. «I miei agenti (la You First) sta parlando con il Napoli e ...

Gazzetta : Fabian Ruiz da trequartista non convince : Mettere in discussione il talento di Fabian Ruiz sarebbe pretestuoso, perché lo spagnolo si è messo in evidenza anche nell’Europeo Under 21, dove è stato eletto il miglior calciatore. Adesso è chiaro che gli impegni con la Nazionale e l’inserimento in ritardo in squadra hanno comportato che Fabian sia fuori forma, ma quello che lo ha penalizzato nelle prime partite di campionato è stato il cambio di modulo Ancelotti ha messo da ...

Fabian Ruiz infiamma Juventus-Napoli : “gol bianconero nato da una punizione dubbia…” : “Ho grande voglia di vincere qualcosa qui a Napoli e vedere tutta la citta’ festeggiare con noi”. Punta in alto il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz nonostante la sconfitta in trasferta contro la Juventus. “E’ stata dura perdere in quel modo – confessa a ‘Marca’ – Siamo stati in grado di rimontare dallo 0-3 alla Juve in casa sua, qualcosa che e’ molto difficile, e perdere ...

Fabian Ruiz a Marca : “Stiamo parlando del rinnovo con Napoli - spero l’accordo arrivi in fretta” : Fabian Ruiz ha rilasciato una lunga intervista a Marca dal ritiro con la Nazionale in cui ha parlato anche della sua esperienza in Italia e del Napoli Cos’è il calcio a Napoli? “Napoli è una città grande e tutta la gente tifa per il Napoli, esiste solo una squadra. Si nota ogni giorno per strada, i napoletani amano il calcio e il Napoli. Per loro la squadra è tutto e per noi è importante sentire la loro vicinanza“ Rammarico ...