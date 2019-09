Ex clienti Kena Mobile? Le offerte per rientrare non sono niente male

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 13 settembre 2019)propone dueinteressanti pertra le sue fila nel caso siate statiin passato: in base all'operatore attuale potreste attivareSpecial 50 o5,99 Summer. L'articolo Ex? Lepernonproviene da TuttoAndroid.

gbcstoreshop : ??????PASSA A KENA MOBILE ?????????? N.B. PER CLIENTI ILIAD E OPERATORI VIRTUALI ?????? MINUTI ILLIMITATI ?????? ?????? MESSAGGI… - _Arkler : @Rosgye Però se poi avrai una Iliad, potrai 'triangolare' e passarla ad esempio a Kena, che per i clienti Iliad ha… - ChristosTheodo2 : @benedettolevi @IliadItalia Sono un vostro sostenitore anche se mi avete costretto a passare a Kena Perché non cons… -