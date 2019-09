Europei | l’Italia fatica ma batte la Grecia

Volley - Europei 2019 : risultati e classifiche. Seconda vittoria per l’Italia : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputano dal 12 al 29 settembre, la rassegna continentale andrà in scena in quattro Paesi: Francia, Olanda, Slovenia, Belgio. Le 24 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale dove incomincia la fase a eliminazione diretta. Di seguito tutti i risultati e le classifiche degli Europei 2019 di Volley ...

Europei Pallavolo 2019 – L’Italia concede un solo set alla Grecia : gli azzurri trionfano 3-1 : Buona anche la seconda per gli azzurri della Pallavolo: l’Italvolley batte la Grecia 3-1 agli Europei 2019 L’Italia prosegue col sorriso la sua avventura agli Europei di Pallavolo maschile 2019 in corso in Francia. Dopo l’esordio vincente di ieri contro il Portogallo, gli azzurri di Blengini hanno battuto oggi anche la Grecia. Zaytsev e compagni sono partiti in quarta, per poi essere costretti a concedere un set agli ...

Volley - Europei 2019 : l’Italia vuole il bis - esame agevole con la Grecia. Seconda vittoria nel mirino : L’Italia va a caccia del bis agli Europei 2019 di Volley maschile: questa sera (ore 20.45) la nostra Nazionale tornerà in campo a Montreal (Francia) dopo la netta vittoria di ieri contro il Portogallo, la sfida sarà contro la Grecia che all’esordio è stata spazzata via dallla Bulgaria. Il debutto degli azzurri nella rassegna continentale è stato confortante anche se l’avversario era abbastanza modesto ed è stato capace di ...

Europei 2019 di pallavolo maschile in diretta sulla Rai e DAZN. L’Italia debutta oggi contro il Portogallo : Italia Dopo il bronzo delle ragazze di Davide Mazzanti, tocca agli azzurri di “Chicco” Blengini. Al via in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi gli Europei 2019 di pallavolo maschile, in programma dal 13 al 29 settembre. La Rai trasmetterà per intero il campionato su Rai 2, Rai 3 e RaiSport +, oltre che in streaming su RaiPlay. Le telecronache delle partite della Nazionale italiana, che nella fase a gironi giocherà nella città ...

Baseball - Europei 2019 : il tabellone dell’Italia. Gli azzurri evitano Olanda e Spagna fino alla finale : L’Italia sembra essere lanciatissima verso la finale degli Europei 2019 di Baseball. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nel proprio girone grazie a cinque successi consecutivi ed è così riuscita a regalarsi un favorevole tabellone nella fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale tornerà in campo venerdì 13 settembre (ore 19.00) per affrontare la Germania a Bonn nei quarti di finale, i padroni di casa non dovrebbero ...

Volley - Europei 2019 in tv : su che canale vederli gratis e in chiaro. Date e orari delle partite dell’Italia : L’Italia è pronta per affrontare gli Europei 2019 di Volley maschile che si disputeranno dal 12 al 29 settembre, gli azzurri sono stati inseriti nel girone di Montpellier dove se la dovranno vedere soprattutto con Francia e Bulgaria. L’esordio sarà contro il Portogallo nella giornata di giovedì 12 settembre (ore 17.15), poi gli incroci contro le altrettanto modeste Grecia e Romania prima dei due big match che definiranno la ...

Calendario Europei volley 2019 - le date e gli orari di tutte le partite. Quando gioca l’Italia? Come vederle in tv : Gli Europei 2019 di volley maschile si disputeranno dal 12 al 29 settembre, ben 24 Nazionali parteciperanno alla rassegna continentale che quest’anno ha cambiato radicalmente format rispetto al passato: prevista una lunghissima fase a gironi con quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. A ospitare l’evento saranno quattro ...

Baseball - Europei 2019 : quinto successo consecutivo per l’Italia - si chiude la fase a gironi : Quinta ed ultima giornata di gare per quanto riguarda la fase a gironi degli Europei di Baseball 2019, con l’Italia che a Bonn sconfigge anche il Belgio per 11-4, grazie anche ad un fuoricampo incredibile di John Andreoli, unito a quello di Chris Colabello, sempre essenziale nei successi azzurri. Nazionale in testa alla classifica, dunque, davanti alla Spagna, giustiziera 19-1 della modesta Austria, mentre ai quarti vola anche la Francia, ...

Europei Volley 2019 – Tutto pronto per l’esordio dell’Italia - Zaytsev carica gli azzurri : “vogliamo il podio” : Gli azzurri domani alle 17.15 scenderanno in campo contro il Portogallo nel primo match di questa rassegna continentale che si presenta rinnovata e con una formula a 24 squadre E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’esordio della Nazionale Maschile nella 31esima edizione dei Campionati Europei. Gli azzurri domani alle 17.15 (diretta Rai Due e DAZN) scenderanno in campo contro il Portogallo nel primo match di questa rassegna ...

Volley - Europei 2019 : sarà ancora l’Italia di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena. Simone Giannelli studia da leader : Va bene i bomber, che per fortuna non mancano, va bene il muro, la difesa la ricezione ma questa Italia, quella degli anni 2010/2020 è sempre più l’Italia di Simone Giannelli. L’ex ragazzo prodigio di Trento, il giovane alzatore che ha ripercorso la tipologia di carriera di Marco Meoni, è cresciuto a dismisura ed è pronto a contendere il ruolo di leader della squadra azzurra ai “senatori” Zaytsev e Juantorena, che lo ha ...

Volley - Europei 2019 : il possibile sestetto titolare dell’Italia e le alternative a disposizione di Blengini : Continuità, novità, un pizzico di riconoscenza, tanta voglia di tornare a vincere o comunque a salire su un podio continentale dopo il digiuno del 2017, accompagnato dagli strascichi polemici per l’affaire Zaytsev. Sono queste le variabili che spingeranno il ct azzurro Blengini a scegliere il sestetto titolare per l’Europeo 2019. Se si vuole andare sul sicuro si può puntare sul sestetto consueto: Giannelli in regia, Zaytsev opposto, ...