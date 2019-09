Estratto di ruolo | per la CTP di Cremona il ricorso è inammissibile senza atti esecutivi

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Dal 5 settembre l'Agenzia delle Entrate ha ricominciato ad inviare ai contribuenti le cartelle esattoriali relative ai tributi non pagati ed iscritti a. D'altra parte capita frequentemente che non si sia a conoscenza di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione fino a quando non si intende vendere un bene immobile o il proprio automezzo. Questi beni immobili e mobili registrati potrebbero essere gravati, ad esempio, da un'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione. E noi potremmo anche esserne ignari a meno che non ci rechiamo materialmente in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e richiediamo il cosiddettodi. In pratica, si tratta dell'elenco dei nostri debiti nei confronti del Fisco. Recentemente, la Commissione Tributaria Provinciale diha stabilito che contro le risultanze contenute in tale documento ilnon è ...

