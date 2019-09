Emergenza medici | In sei mesi mobiliteremo 150 camici bianchi

Emergenza ospedali : i reparti chiudono per le ferie di medici e infermieri : Pina Francone Emergenza negli ospedali italiani, dove l'organico del personale sanitario è già ridotto all'osso e con le vacanze non tutti i reparti rimangono aperti Anche i medici e gli infermieri, ci mancherebbe (!), vanno in vacanza, ma con gli organici sanitari già ridotti al lumicino, le meritate ferie dei camici mandano in tilt i reparti ospedalieri. È allora Emergenza negli ospedali italiano, dove non tutti i reparti ...