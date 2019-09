Emergenza climatica | la soluzione è il cannibalismo?

L’architettura italiana in campo per fronteggiare l’Emergenza climatica e tutelare la biodiversità : Sono 8 gli studi italiani fondatori dell’Italian Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency, un’iniziativa nata a maggio nel Regno Unito che conta già più di 600 sottoscrittori del calibro di David Chipperfield, Foster + Partners e Zaha Hadid Architects. L’obiettivo è mobilitare il mondo delL’architettura per combattere la crisi climatica e salvaguardare la biodiversità. Altri paesi, tra cui Australia, Norvegia, Islanda, Sud Africa e ...

Clima : #Emergenzaclimaticaitalia raggiunge 50mila firme : “L’opinione pubblica è dalla nostra parte e le prime 50mila firme raccolte a sostegno di #EmergenzaClimaticaItalia ne sono la dimostrazione. La mobilitazione della società civile e di tutti coloro che vogliono un’Italia 100% rinnovabile, leader nella battaglia contro i cambiamenti Climatici, chiede a Conte un serio impegno per riconoscere l’emergenza Climatica, premessa indispensabile perché il green new deal sia ...

Venezia - gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’Emergenza climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Somalia - 5 milioni a rischio carestia : è l’effetto dell’Emergenza climatica : La Somalia è alle prese con una nuova crisi umanitaria che vede 2 milioni di persone affette da malnutrizione acuta e altri 3 che non hanno cibo sufficiente. Per le agenzie dell’Onu questa crisi e’ la manifestazione diretta dell’emergenza climatica che colpisce con maggior forza il Paese del Corno d’Africa, uscito nel 2017 da un lungo periodo di siccita’. Nei mesi scorsi meno della meta’ della popolazione ...

Emergenza climatica - le multinazionali cambiano maschera. E il rischio estinzione diventa un business : E’ stata solo un’avvisaglia di primavera l’appoggio dei media occidentali al movimento “Fridays for future”, con la facile consacrazione di Greta Thunberg a icona. Ma è con l’estate rovente più raccontata di sempre che i grandi nomi del capitalismo ordoliberista hanno deciso di cambiare la maschera. I 181 manager americani più importanti, riuniti nella business Roundtable, il 19 agosto hanno voluto stendere ...

Emergenza climatica - l’Italia e la politica devono fare la loro parte : Il nostro unico pianeta sta collassando molto più rapidamente di quanto gli scienziati più pessimisti potessero prevedere. Penso che questo sia il problema, e penso che chi fa politica oggi debba saperlo e lavorare per questo. Ora è l’ultima possibilità che abbiamo come esseri umani per cercare di salvare la Terra dai danni che le abbiamo causato e garantire alle prossime generazioni di vivere su un pianeta abitabile. l’Italia è un piccolo paese ...

Siberia in fiamme e non solo - aspettiamo di estinguerci per dichiarare l’Emergenza climatica? : Siamo come dinosauri che guardano il meteorite puntare verso di noi. Alcuni di noi stanno dicendo: “oh, guardate quella bella luce”, o “cos’è quella cosa?”, o “quanto pericoloso può essere davvero?” E molti di noi hanno detto: “non voglio pensarci”, quindi facciamo finta che non ci sia. Un pezzo di Siberia delle dimensioni del Portogallo è appena bruciato, spingendoci ben oltre un altro punto ...

Ambiente : l’Emilia-Romagna dichiara lo stato d’Emergenza climatica : La Regione Emilia-Romagna, con un atto di giunta, ha deliberato la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale “quale assunzione – si legge nel documento – di consapevolezza e responsabilità politica, per il coordinamento e rafforzamento delle politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico”. Il presidente, Stefano Bonaccini, insieme all’assessore regionale all’Ambiente, Paola ...

Maltempo - la deputata di Forza Italia : “siamo in Emergenza climatica - bisogna intervenire subito” : “La morsa di Maltempo che in queste ore sta attanagliando l’Italia è l’altra faccia della medaglia del riscaldamento globale e del repentino cambiamento climatico. Forti temporali, grandinate e improvvisi nubifragi hanno colpito le regioni centro-settentrionali, provocando tre morti, persone evacuate, e ingenti danni al sistema economico locale. Le immagini che circolano sui social e nei telegiornali mostrano scene apocalittiche”. Così, in una ...