Elisabetta Canalis | il compleanno a sorpresa è Canalised con Bianca Balti e

Elisabetta Canalis con il terrore negli occhi : cosa si trova davanti per i suoi 41 anni - secondi di panico : Ieri Elisabetta Canalis ha festeggiato i suoi 41 anni. Suo marito Brian Perri, e i loro tanti amici, le hanno quindi organizzato una festa a sorpresa nella casa di Los Angeles, dove la showgirl vive ormai da anni. La Canalis ha postato sulla sua pagina Instagram il momento in cui, rincasando, ha sco

Elisabetta Canalis compie 41 anni : In un anno possono cambiare tante cose: lo sa bene Elisabetta Canalis, che il 12 settembre festeggia il compleanno e, come tutti, potrebbe fare un bilancio, soprattutto dopo aver passato la fatidica boa dei 40 anni (compiuti l'anno scorso). Uno dei cambiamenti più lampanti riguarda l’allontanamento dell’amica di sempre, Maddalena Corvaglia. Da quando erano veline di Striscia la Notizia, le due non si sono mai lasciate e, ...

Elisabetta Canalis - lo strano dettaglio sulla scollatura salta subito all’occhio : Elisabetta Canalis è seguitissima su Instagram. La ex Velina di Striscia la Notizia conta quasi 2,5 milioni di fan a cui ogni giorno regala scatti della sua vita privata, di sua figlia Skyler Eva (rigorosamente senza mai mostrarne il volto), delle vacanze e anche degli eventi glamour che la vedono protagonista. L’ultima foto, però, ha sollevato parecchi dubbi tra i follower. Eli è in abito da sera, come sempre splendida, e nel post tagga le ...

Ecco chi è la cugina di Elisabetta Canalis : Si chiama Livia, fa la modella ed è una star di Instagram: Ecco chi è la bellissima cugina di Elisabetta Canalis che in questi giorni sta alzando la temperatura sui social... Tutti conosciamo Elisabetta Canalis, l’ex velina mora di Striscia la Notizia che faceva coppia con Maddalena Corvaglia e che da qualche anno si è trasferita negli States per amore del marito, Brian Perri. Tuttavia, a dirla tutta, in famiglia c’è anche un’altra ...

Elisabetta Canalis : “Maddalena Corvaglia? Argomento delicato. La palestra che abbiamo aperto insieme ora è stata data in affitto” : L’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia era nata dietro le quinte di Striscia la notizia, proprio nel tg satirico di Antonio Ricci hanno lavorato come veline dal 1999 al 2002. Un successo sorprendente che le ha spinte nel mondo dello showbiz e ha rafforzato il loro rapporto, ribadito con forza e costanza più volte in pubblico. “Migliori amiche“, hanno ripetuto in questi anni. L’amicizia tra la bionda e la ...

