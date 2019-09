Dopo tanti anni | arriva la conferma | scoperto il terzo stato della materia | il supersolido

Muore Dopo un incidente stradale - in auto aveva 14mila euro in contanti : E' accaduto a Nole qualche settimana fa, ora la somma è stata restituita ai figli. Erano circa le 8.00 dello scorso 30 luglio quando in via Grazioli all’intersezione con via Monea a Nole, in provincia di Torino, si era verificato un incidente fra due auto, una Ford Escort SW condotte da un 90enne di Cafasse, L.S., e una Volvo condotta da una 48enne di Nole, R.E. Entrambi gli automobilisti sono soccorsi dal personale del 118, e trasportati presso ...

La polizia trova un armadietto pieno di lingotti d’oro e contanti - il proprietario non si trova - cosa accade Dopo è da non credere : A Colonia, la polizia ha trovato, dentro un armadietto di un deposito bagagli, numerosi lingotti d’oro e tantissimi soldi in contanti per un totale che supera di parecchio il milione di euro. Questo deposito si trova nella stazione di Colonia che è, indubbiamente, uno dei nodi principali del trasporto ferroviario europeo. La polizia, dopo aver fatto questo ritrovamento, ha iniziato delle indagini per scoprire, innanzitutto, chi sia il ...

Where are U : Dopo il caso Gautier in tanti scaricano l'app del 112 : Simon Gautier, l'escursionista francese 27enne ritrovato morto in una scarpata in Cilento, poteva essere ritrovato velocemente (e magari anche salvato) se anche l'Italia avesse attuato la direttiva dell'Unione Europea recepita nel 2009 e avesse implementato la geolocalizzazione automatica del chiamante. Il Paese è rimasto colpito da quanto accaduto al giovane studente e, negli scorsi giorni, si è assistito ad un "boom" di download ...

Fa un giro di prova in autostrada con un’auto cabrio e appoggia sul sedile 23 mila euro in contanti per comprarla - le banconote Dopo pochi chilometri volano via : Un danno molto rilevante per un giovane tedesco avvenuto in pochissimi minuti. Il ragazzo finalmente stava coronando un sogno, acquistare una bellissima auto cabriolet ma il sogno è diventato un incubo. Il ragazzo ha voluto fare un giro di prova sulla vicina autostrada con l’auto. La concessionaria non ha posto vieti e il ragazzo si è subito messo al volante dell’auto e ha iniziato a guidare in modo molto spedito l’autovettura. Solo ...

Turista francese morto in Cilento e quel buco di 9 ore Dopo l'allarme : "Tanti errori - si doveva fare di più" : Un buco di nove ore dall’allarme, il mistero del telefono che suona a vuoto, tentativi di ricerche falliti e, alla fine, il tragico epilogo. Le speranze di trovare ancora vivo Simon Gautier, il Turista francese di 27 anni disperso dal 9 agosto nel Golfo di Policastro durante un’escursione, si sono infrante ieri sera. Il cadavere è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in zona “Belvedere di Ciolandrea”, ...

Veterinario a Melbourne. “In Italia condizioni inaccettabili Dopo la laurea. In tanti sfruttano i colleghi giovani” : Luca ricorda bene il momento della sua partenza che lo portava via dall’Italia. “Ho pianto per un’ora mentre ero sul volo. È stata la sensazione più strana che abbia mai provato: quella di andare incontro a un futuro incerto, di non sapere cosa ti aspetta dall’altra parte del mondo e cosa ne sarà della tua vita”. 25 anni, da Perugia, Luca Massetti vive in Australia per seguire il suo PhD in veterinaria: “In Italia è veramente difficile accettare ...

Uomini e donne - Costantino e Alessandra si sono rivisti : "Non voleva parlarmi - poi...". Clamoroso Dopo 10 anni : "Sì, ci siamo rivisti". Colpo di scena tra Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli. I due tronisti di Uomini e donne, la prima coppia-cult creata dal programma di Maria De Filippi in tempi non ancora così social, negli anni Duemila avevano fatto sognare i fan, rimasti poi delusi dalla loro rottu

Francesco Chiofalo torna a lavoro Dopo il tumore : “Ma ho ancora tanti problemi” : Come sta Francesco Chiofalo dopo il tumore al cervello Francesco Chiofalo è tornato a lavorare dopo il tumore al cervello che lo ha colpito lo scorso inverno. L’ex protagonista di Temptation Island ha ripreso in mano la sua attività di personal trainer seppur non come in passato. La malattia ha infatti lasciato delle conseguenze importanti […] L'articolo Francesco Chiofalo torna a lavoro dopo il tumore: “Ma ho ancora tanti ...

Woodstock 50 anni Dopo - tutti gli “iellati” del festival : dal contadino che affittò il terreno ai cantanti dimenticati : Max Yasgur era un contadino di origini russe di Bethel, paesino di 4 mila abitanti nello stato di New York. Un giorno del luglio 1969 gli presentarono tale Michael Lang, un ragazzino che stava organizzando un festival musicale: era alla ricerca disperata di un terreno dove tenere la manifestazione, visto che quello previsto era saltato all’ultimo momento. Max Yasgur accettò di affittare il suo per 75 mila dollari. Fu così che si tenne il ...

Hong Kong - polizia si ritira dall’aeroporto Dopo gli scontri con i manifestanti foto : Secondo la Cnn i dimostranti hanno eretto barricate per ostacolare l’avvicinamento degli agenti che alla fine hanno deciso di lasciare lo scalo

A San Valentino il fidanzato la benda - la porta in camera dove ci sono tanti petali e le mette tra le mani tanti fogli di carta - quello che accade Dopo è sconvolgente : Un ragazzo aveva organizzato alla sua fidanzata un San Valentino molto particolare con un finale a sorpresa. Il giovane aveva bendato la sua fidanzata e l’aveva portata a casa sua, poi l’aveva portata in camera dove c’erano tanti petali di rosa. Lei era sorpresa e felicissima e si aspettava un gran finale che è arrivato ma non nel senso che pensava lei. Il fidanzato, dopo che la fa sedere sul letto, le mette in mano tantissimi fogli di carta ...

Emma Marrone - importanti novità Dopo le vacanze : una sorpresa-bomba! : Ultime notizie su Emma Marrone: nuove collaborazioni e un disco in arrivo? Emma Marrone si è concessa un’altra pausa dal lavoro. Un’estate piuttosto movimentante, per la cantante di Amami. Si è fermata poche volte e, quando ne ha avuto occasione, ha passato del tempo con la sua famiglia. Ci sono state delle novità importanti in […] L'articolo Emma Marrone, importanti novità dopo le vacanze: una sorpresa-bomba! proviene da ...

Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti catastrofi (2020-2025) : Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti catastrofi (2020-2025) Un presunto sopravvissuto all’esperimento Philadelphia ha liberamente parlato dei programmi sui viaggi nel tempo e di ciò che ci attende come civiltà. Al Bielek è nato nel 1927 e si e creato una carriera in alcuni dei margini più bizzarri e controversi… L'articolo Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti ...

La polizia ha arrestato più di 20 manifestanti a Hong Kong Dopo gli scontri di ieri : La polizia di Hong Kong ha arrestato più di 20 persone dopo gli scontri avvenuti alle manifestazioni di sabato 4 agosto. Sabato si è tenuta in città una manifestazione antigovernativa a cui hanno partecipato pacificamente migliaia di persone. Alcuni manifestanti,