Dimenticate questo Riki | oggi il cantante di ‘Amici’ è un’altra persona | la trasformazione

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2019) Riccardo Marcuzzo () è tornato. Illanciato dal talent show Amici di Maria De Filippi, amatissimo dalle ragazzine, ha annunciato il suo ritorno sui social. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Ricky ha pubblicato una foto dove appare completamente diverso. Proprio così, ilha postato una foto in cui appare biondo e con i capelli lunghi. Il post Instagram in cui è apparso è stato immediatamente preso d’assalto dai follower che hanno piazzato una marea di like e commenti in una manciata di minuti. Naturalmente non poteva mancare il commento di Francesco Facchinetti, manager deldiventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi. “Scusate ero a rifarmi la faccia… però, come vedete, dafarò parlare solo la musica”, ha scritto ila corredo dello scatto pubblicato su Instagram. “Sono felice che tu sia tornato alla tua grande passione!”, ha ...

