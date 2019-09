I 370 motivi di Sánchez per governare senza PoDemos con i voti di Podemos : Milano. Se il Congresso non voterà la fiducia a un esecutivo entro il 23 settembre, la Spagna dovrà tornare al voto per la quarta volta in quattro anni. Per questo ieri il premier uscente e forse rientrante, il socialista Pedro Sánchez, ha pronunciato in un sol colpo sia un discorso di investitura s

‘Il ritorno della politica’ - la sinistra “riapre” le Frattocchie per 3 giorni : militanti a scuola con PoDemos - Linke e France Insoumise : La sinistra “riapre” le Frattocchie e porta nella frazione del comune di Marino, a una manciata di chilometri da Roma, importanti esponenti della sinistra radicale per 3 giorni di scuola estiva “Il ritorno della politica” a circa 150 alunni-militanti in arrivo da tutta Italia. La scelta del luogo dove si formarono centinaia di dirigenti del Partito comunista italiano nell’Istituto di studi comunisti Palmiro ...

Sondaggi politici Demos : gli adulti e il futuro dei giovani : Sondaggi politici Demos: gli adulti e il futuro dei giovani “I giovani sono l’oggi: non sono il futuro. Se pensiamo che i giovani siano il futuro, nel frattempo perdono le speranze e le illusioni e si addomesticano”. Le parole di Papa Francesco rilasciate pochi mesi fa nella sede romana di Scholas Occurrentes si sono perse nel vento. Basta dare un’occhiata ai risultati di un Sondaggio Demos per Il Gazzettino che ha chiesto ...

Spagna - Sanchez a re Felipe : “La sfiducia tra Psoe e PoDemos continua ed è reciproca”. Senza accordo entro settembre si andrà al voto : Il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, lo ha confermato anche di fronte a Felipe VI: “La sfiducia tra Psoe e Podemos continua ed è reciproca“. Parole che testimoniano come non siano stati fatti passi avanti dopo la doppia bocciatura con cui, a fine luglio, il Congresso ha impedito la formazione di un governo socialista in Spagna. In quell’occasione, determinante è stata l’astensione dei deputati della forza guidata ...

Sondaggi politici Demos : maggioranza italiani dice sì a Tav e autonomia : Sondaggi politici Demos: maggioranza italiani dice sì a Tav e autonomia Sulla Tav e sull’autonomia differenziata, la maggioranza degli italiani si schiera con Salvini. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Repubblica realizzato tra l’8 e il 10 luglio. Sono due temi caldissimi che dividono Lega e Movimento 5 Stelle. Sull’alta velocità, ieri il ministro dell’Interno ha lanciato un ultimatum agli alleati grillini: ...

Sondaggi politici Demos - lavoro - gli italiani chiedono più protezione : Sondaggi politici Demos, lavoro, gli italiani chiedono più protezione Gli italiani hanno più timori sulla globalizzazione e sull’influenza dell’immigrazione sul lavoro di quanti ne abbiano gli altri europei. Questo emerge da uno dei Sondaggi politici di Demos realizzati all’inizio di quest’anno su questo e altri temi. A quanto pare mentre per la maggioranza relativa dei tedeschi e degli olandesi ...

Sondaggi politici Demos : corruzione - fenomeno ancora vivo in Italia : Sondaggi politici Demos: corruzione, fenomeno ancora vivo in Italia Sono passati più di venticinque anni da Tangentopoli eppure nonostante tutte le precauzioni prese (non ultimo il decreto spazzacorrotti), la corruzione in Italia è ancora un tema attuale. Lo dicono i dati e lo dicono anche le inchieste che vedono coinvolti politici, imprenditori, funzionari pubblici. E lo confermano anche i Sondaggi. Secondo una rilevazione Demos per Il ...

Sanchez verso un'altra bocciatura. Socialisti e PoDemos continuano a litigare : Sembrano destinate a infrangersi le speranze di chi, in Spagna e fuori, sognava un governo frutto dell’alleanza tra i Socialisti spagnoli e l’estrema sinistra di Podemos. A poche ore dal secondo voto parlamentare sull’investitura al leader socialista Pedro Sanchez, infatti, le due forze politiche non hanno ancora trovato un accordo, né sembrano intenzionate a fare un passo indietro.Per la seconda volta in quarantotto ...

Spagna - il Congresso boccia il governo Sanchez al primo turno. Servono i voti di PoDemos e dei partiti baschi : Niente di fatto al primo turno di votazioni per Pedro Sanchez. Il riconfermato primo ministro spagnolo socialista non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta del Congresso, 176 voti, che gli avrebbe permesso di formare un nuovo governo. Il leader del Psoe ha incassato solo 124 voti a favore, quelli dei suoi 123 deputati e del rappresentante del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, contro 170 contrari e 52 astenuti. A pesare ...

Sondaggi politici Demos : occupazione - la laurea serve oppure no? : Sondaggi politici Demos: occupazione, la laurea serve oppure no? Non basta avere una laurea per trovare un lavoro ben pagato. Ad essere convinto di ciò è il 71% dei cittadini del Nord Est che hanno detto la loro in un Sondaggio Demos per Il Gazzettino. Uno scetticismo diffuso che permane nel tempo se si guarda la serie storica dell’Osservatorio sul Nord Est. Dal 2009 al 2019, la percentuale di chi crede che la laurea non serva per ...

Sánchez cerca il sostegno di PoDemos in vista dei voti crunchcerca il sostegno di PoDemos in vista delle elezioni : L’esito di una votazione parlamentare prevista per martedì per decidere la formazione di un nuovo governo spagnolo rimane incerto, poiché il leader socialista Pedro Sánchez sta ancora negoziando con potenziali alleati nel tentativo dell’ultimo minuto di porre fine a una situazione di stallo politico. Sánchez, che è primo ministro dal giugno 2018, dovrebbe perdere il voto, dato che richiede una maggioranza assoluta nel congresso di ...

Spagna senza Governo : ritorno a Elezioni?/ Salta accordo PoDemos-Sanchez : gli scenari : Spagna ritorna alle Elezioni Politiche, le quarte in 4 anni,? Rottura Sanchez-Podemos, il Governo non si forma: tutti gli scenari